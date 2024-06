XEM CLIP:

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại diễn biến khá chi tiết về vụ việc một đối tượng tẩu thoát khỏi trụ sở công an phường nhưng bị truy đuổi, bắt giữ lại nhanh chóng.

Đối tượng bị tạm giữ tại trụ sở công an phường và xin đi vệ sinh.... Ảnh: Cắt từ clip

Clip ghi lại sự việc một đối tượng bị tạm giữ tại trụ sở công an phường, được cán bộ công an mở cửa phòng cho ra ngoài.

Tuy nhiên, sau đó người này đã bỏ chạy, leo lên xe của một người phụ nữ để chạy thoát. Ngay khi đối tượng bỏ chạy, nhiều cán bộ công an lập tức truy đuổi và đã khống chế, bắt giữ trở lại.

...sau đó chạy khỏi trụ sở công an phường. Ảnh: Cắt từ clip

Qua xác minh, vụ việc trên xảy ra tại trụ sở Công an phường Tam Bình, TP Thủ Đức vào chiều ngày 29/5.

Theo đó, tổ công tác Công an phường Tam Bình khi tuần tra kiểm soát địa bàn đã phát hiện đối tượng Tâm có nghi vấn về tàng trữ ma tuý nên đưa về giữ tại trụ sở để xác minh, xử lý.

Công an phường còn nghi vấn Tâm có liên quan đến hành vi trộm cắp ở địa bàn khác nên tiến hành xác minh, lập hồ sơ chuyển giao cho Công an TP Thủ Đức.

Nhiều cán bộ công an truy đuổi theo. Ảnh: Cắt từ clip

Khoảng 14h11 ngày 29/5, Tâm xin cán bộ cho đi vệ sinh và được giải quyết. Khi vừa quay lại phòng tạm giữ, Tâm bất ngờ xô cán bộ công an và chạy ra hướng cổng để thoát thân.

Lúc này, một phụ nữ chở con nhỏ đến gửi cơm cho Tâm thông qua cán bộ công an phường. Khi người phụ nữ này vừa nổ xe máy rời đi thì Tâm chạy từ trong trụ sở ra và leo lên xe.

Ngay khi xảy ra vụ việc, nhiều cán bộ công an phường đã truy đuổi và nhanh chóng khống chế, bắt giữ Tâm.

Nghi phạm leo lên xe gắn máy của một người phụ nữ để thoát thân nhưng bị bắt giữ lại nhanh chóng. Ảnh: Cắt từ clip

Công an đã tiến hành làm việc với người phụ nữ nói trên. Người này tường trình có quen biết, được người thân của Tâm nhờ mang cơm đến gửi. Lúc người này nổ xe máy ra về thì Tâm chạy ra, leo lên xe. Chị này không hề bàn bạc hay có chủ đích “giải cứu” Tâm khỏi trụ sở công an phường.

Hiện Công an phường Tam Bình đã chuyển giao nghi can Tâm cho Công an TP Thủ Đức để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.