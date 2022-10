Nghi thách nhau bơi sau khi nhậu, 1 người đuối nước tử vong

Ngày 22/10, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp với Công an TP Bà Rịa điều tra nguyên nhân 1 người đàn ông tử vong do đuối nước, cạnh một quán nhậu trên địa bàn xã Hoà Long, TP Bà Rịa.

Trước đó, khoảng 16h30 ngày 21/10, Đội Cảnh sát PCCC số 1 (Phòng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) nhận được tin báo có vụ đuối nước xảy ra tại địa điểm trên, nên huy động 2 xe chữa cháy cùng 14 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường cứu hộ, cứu nạn. Đến khoảng 17h15 phút cùng ngày, lực lượng cứu hộ tìm thấy nạn nhân nhưng đã tử vong. Nạn nhân được xác định là ông Đ.L.V. (SN 1966, trú huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Lực lượng cứu hộ đưa thi thể nạn nhân lên bờ, điều tra nguyên nhân. Ảnh: C.T Chiều hôm xảy ra sự việc, ông V. cùng 3 người khác đến nhậu tại quán trên rồi thách nhau bơi. Sau đó, ông này nhảy xuống hồ nước cạnh quán để bơi thì xảy ra đuối nước. Nguyên nhân vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.