“Black Myth: Wukong” là tựa game triple A (đầu tư kinh phí lớn) của Trung Quốc, lấy cảm hứng từ tiểu thuyết kinh điển Tây Du Ký.

Với số lượng người chơi kỷ lục, “Ngộ Không” đã vượt qua hàng loạt tượng đài khác của thế giới game những năm gần đây như Cyberpunk 2077, Elden Ring và Baldur’s Gate 3.

Tựa game nhập vai, hành động này do studio Game Science, có sự hậu thuẫn của Tencent Holdings phát triển trong suốt 6 năm.

Black Myth: Wukong phá kỷ lục người chơi chỉ sau ba tiếng ra mắt. Ảnh: Game Science

Theo Zhang Shule, chuyên gia phân tích tại CBJ Think Tank, một trong những lý do khiến tựa game phá kỷ lục người chơi chỉ sau vài giờ là do Trung Quốc đã vắng bóng thời gian dài khỏi danh sách những trò chơi AAA.

“Là thị trường trò chơi lớn nhất thế giới và nơi có công ty trò chơi giàu nhất - Tencent, việc không có sản phẩm nào thực sự được công nhận là trò chơi AAA trên toàn cầu là một nỗi đau đối với các nhà phát triển và gamer đại lục”, Zhang cho biết. “Đây cũng là lý do tại sao Black Myth: Wukong lại được mong đợi lớn như vậy”.

Trước đây, Zhang dự đoán rằng trò chơi sẽ cần bán được 5 triệu bản để được coi là một tựa game AAA trong nước có doanh số tốt, nhưng đã nâng dự báo của mình lên giữa lúc trò chơi cực kỳ phổ biến. “Bây giờ tôi có lý do để tin rằng trò chơi này sẽ có cơ hội đạt 10 triệu doanh số bán ra”.

Để so sánh, Cyberpunk 2077, được phát hành bởi nhà phát triển trò chơi Ba Lan CD Projekt vào tháng 12 năm 2020, đã bán được 25 triệu bản vào tháng 10 năm 2023. Elden Ring, từ FromSoftware của Nhật Bản, đã đạt được doanh số tương tự vào tháng 6 năm nay, sau khi ra mắt vào tháng 2 năm 2022.

Qian Xuecheng, một game thủ 30 tuổi ở Thượng Hải, thậm chí còn xin nghỉ làm một ngày để có thể bắt đầu trò chơi ngay khi nó được phát hành."Tôi đã chờ đợi Wukong rất lâu rồi", Qian nói và cho biết thêm rằng chất lượng của trò chơi vượt quá mong đợi của anh ấy.

"Đồ họa đẹp, thiết kế nhân vật đẹp, cảnh chiến đấu đẹp. Mặc dù có thể hơi khó đối với những người chơi mới chưa từng thử bất kỳ trò chơi nào giống Souls (tựa game hành động có độ khó tương đối cao)", Qian cho biết.

Feng Ji, người sáng lập kiêm giám đốc điều hành của Game Science, chia sẻ rằng, nhóm phát triển đặt mục tiêu làm cho trò chơi dễ tiếp cận đối với cả những người mới chơi và những game thủ lâu năm.

