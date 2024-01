Trên trang cá nhân, MC Khánh Vy của Đường lên đỉnh Olympia chia sẻ hình ảnh khác lạ với mái tóc cắt ngắn và nhuộm màu bạch kim, khác hẳn vẻ dịu dàng vốn thấy ở cô nàng khi lên sóng.

Khánh Vy nói lý do cô nhuộm, cắt tóc là do muốn hình ảnh bản thân có sự thay đổi, phá cách hơn vào năm mới 2024.

MC Khánh Vy khác lạ với tóc bạch kim.

Khánh Vy trước đây luôn để tóc dài màu đen đơn giản và có phần cổ điển. Sự thay đổi ngoại hình của cô nàng tuy có khác lạ nhưng vẫn được mọi người dành nhiều lời khen ngợi. "Tóc quá chất nhé cô gái. Nhìn em vô cùng trẻ trung, năng động, xinh tươi", "Nhìn lạ nhưng xinh nhé chị ơi"... là những bình luận khán giả nói về mái tóc mới của Khánh Vy.

MC Khánh Vy là gương mặt quen thuộc với khán giả của VTV. Cô sinh năm 1999, nổi tiếng với biệt danh "hotgirl 7 thứ tiếng" với đoạn clip nói 7 ngôn ngữ. Sau đó, Khánh Vy bén duyên với công việc MC khi làm người dẫn cho các chương trình: IELTS On The Go, IELTS Face-Off, Crack'Em Up... Tháng 9/2021, Khánh Vy chính thức trở thành người dẫn của Đường lên đỉnh Olympia trên sóng VTV3. Cô cũng được chọn là người dẫn trong chương trình truyền hình thực tế Có hẹn cùng thanh xuân.

Khánh Vy được yêu thích nhiều khi làm MC 'Đường lên đỉnh Olympia'.

Bước sang tuổi 25, MC Khánh Vy đã có những dấu ấn nổi bật truyền cảm hứng cho giới trẻ với gần 3 triệu lượt theo dõi trên các tài khoản mạng xã hội. Với những thành tích đạt được, Khánh Vy là một trong những cái tên lọt top đề cử cho hạng mục Gương mặt trẻ triển vọng của VTV Awards 2023.

Tạo hình của MC Khánh Vy trong lễ trao giải VTV Awards 2023.