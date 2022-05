Ngôi nhà thuần Việt, sử dụng chất liệu gỗ và mây tre

Công trình nhà mang đậm chất quê, không quá phô trương nhưng rất tinh tế, sang trọng và nhiều cảm xúc. Ngôi nhà được xây dựng dựa trên tình yêu quê hương và sự mộc mạc của gia chủ. Đặc biệt, nội thất phần lớn sử dụng các chất liệu tự nhiên như gỗ, mây, tre...

Kiến trúc sư Trịnh Phong Hào, Kiến Phong và cộng sự chia sẻ, nhóm hi vọng sẽ giúp gia chủ có cuộc sống yên bình, thư giãn ngay trong tổ ấm của mình. Đó cũng chính là giá trị mà nhóm gửi gắm đến gia chủ qua mỗi công trình. "Dù nhà to hay nhỏ, điều cốt lõi vẫn là sự thư thái và an yên - một nơi thực sự là nhà, để mỗi khi mệt mỏi hay vui sướng, ta đều muốn tìm về", anh Trịnh Phong Hào nói.

Một số hình ảnh nội thất bên trong của ngôi nhà gây thương nhớ:

Phòng ngủ sang trọng, đường nét tỉ mỉ. Mảng lam gỗ cắt CNC nghệ thuật, tạo nét đẹp cổ điển. Tủ gỗ thịt hình chữ L tăng diện tích chứa đồ, đảm bảo tính thẩm mỹ cho không gian.

Gỗ kết hợp mây đan mắt cáo tạo nét đẹp rất cuốn hút. Kệ tivi kết hợp bàn trang điểm ấn tượng, bố cục hài hòa với tủ cũng như giường ngủ. Bức tranh cá chép mang ý nghĩa phúc lộc dồi dào, biểu thị cho cá chép hóa rồng, công danh sự nghiệp thành đạt và ý nghĩa sinh con dễ dàng, thuận lợi, con cái giỏi giang. Ánh sáng sử dụng vừa đủ, tạo độ ấm cúng nhưng không bị gắt.

Phòng tắm chuẩn "triệu đô" với bồn tắm ngâm bằng đồng, vòi sen tắm đứng. Mảng tường sơn vàng và sàn gạch bông đưa gia chủ về với ký ức xưa - những chi tiết của kiến trúc Đông Dương đầu thế kỷ 20.

Phòng ngủ phụ thiết kế trang nhã, tiện nghi không kém phòng master. Đầu giường decor bằng đèn nấm, chân gỗ tiện khá thẩm mỹ.

Gia chủ là người rất coi trọng không gian làm việc, vì ở đó sẽ giúp họ thăng hoa, nhiều năng lượng hơn. Nhóm kiến trúc sư đã bố trí phòng làm việc riêng biệt, nhiều ánh sáng, gió trời với nội thất tiện nghi. Ngoài bàn làm việc, phòng có thêm bộ sofa đơn uống trà, thư giãn.

Thảm cói được xử lý chống mối, mọt là sự đan xen giữa cổ điển và hiện đại. Đèn cây đọc sách pha chút vintage.

Phòng ngủ thứ 3 trong nhà. Ngoài điều hòa, kiến trúc sư đặt thêm quạt trần, dùng vào những ngày không quá nóng. Chiếc quạt gỗ màu nâu cũng khiến trần nhà đỡ trống trải và không bị nhàm chán. Cây xanh không quá nhiều nhưng đủ để bật lên nét xanh mát, tràn đầy sinh khí.

Trong các ngôi nhà truyền thống Việt Nam, không thể thiếu ban thờ. Đây là nét văn hóa tín ngưỡng lâu đời của người bản địa, thể hiện đạo hiếu, tưởng nhớ tổ tiên và người thân đã khuất. Vì vậy, kiến trúc sư đã tạo ra không gian linh thiêng, trầm mặc mà đầy đủ nhất. Bên cạnh ban thờ tổ tiên, có thêm ban thờ Phật và góc ngồi thiền.

Kệ sách mang cấu trúc cổ, đựng sách, kinh Phật...

Quỳnh Nga