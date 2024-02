Chính xác

Hầm đèo Hải Vân 1 khởi công tháng 8/2000 và khánh thành ngày 5/6/2005. Nhờ công trình này, thời gian vượt đèo từ 1 giờ đồng hồ đi xe đã giảm xuống chỉ còn 10 – 15 phút. Ngoài ra, đi qua hầm cũng an toàn hơn nhiều so với việc bám theo những đoạn đường đèo quanh co trên núi.

Để giảm áp lực giao thông cho hầm Hải Vân 1, tháng 4/2016, Việt Nam triển khai thêm dự án hầm Hải Vân 2 nằm song song. Đến tháng 1/2021, hầm này được đưa vào khai thác, trở thành hầm đường bộ dài nhất Đông Nam Á lúc bấy giờ.