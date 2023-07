Sáng 29/7, tại cảng cá Lạch Quèn (xã Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) vẫn nhộn nhịp cảnh trao đổi, mua bán hải sản, nhưng trên gương mặt của nhiều ngư dân, thương lái không giấu nổi niềm u buồn.

Đến sáng nay, tàu cá ông Bùi Xuân Xin vẫn đang bốc cháy giữa cửa lạch.

Chị Thùy Anh (SN 1993, thương lái trú xã Quỳnh Thuận) cho biết, thời điểm xảy ra vụ việc, tàu thuyền cập cảng rất đông, đậu san sát nhau. Khi đám cháy lan rộng, mọi người bỏ hết đồ đạc, hải sản đang mua bán cùng nhau hô hoán dập lửa cứu tàu nhưng bất thành. Hàng trăm người dân cũng đã hỗ trợ các chủ tàu di chuyển phương tiện đến nơi an toàn, tránh ngọn lửa lây lan.

“Thời điểm này gió rất to, ngọn lửa nhanh chóng bao trùm chiếc tàu đầu tiên bị cháy, sau đó trôi dọc cửa lạch, va chạm một số chiếc khác rồi cháy lan. Nhiều tiếng nổ rất lớn trên các tàu bị cháy, có thể là do bình gas và một số thiết bị khác”, một người dân địa phương cho hay.

Ngư dân Trần Văn Đoàn thất thần sau vụ cháy tàu.

Con tàu anh Hồ Đình Việt được đầu tư 8,5 tỷ đồng bỗng chốc cháy rụi.

Thất thần sau vụ cháy tàu, ngư dân Trần Văn Đoàn (trú xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu) cho hay, sau khi nghe tin vụ hỏa hoạn, tôi và mọi người trong gia đình liền chạy ra khu vực cảng Lạch Quèn. Nhà cách tàu khoảng 5km nên khi ra đến nơi thì ngọn lửa bao trùm toàn bộ con tàu, gió rất to nên chúng tôi bất lực, không thể cứu chữa.

Con tàu 818 CV của anh Đoàn đóng mới vào năm 2015 theo Nghị định 67 với kinh phí hơn 8 tỷ đồng. Hiện gia đình còn nợ ngân hàng khoảng 2,3 tỷ đồng.

“Hôm qua sau khi về cập cảng, tàu được bơm khoảng 10.000 lít dầu để hôm nay (29/7) ra khơi cho kịp chuyến, nhưng nào ngờ giờ đã cháy rụi, gia đình tôi lâm vào cảnh tay trắng”, anh Đoàn ánh mắt đỏ hoe, buồn bã nói.

Cách đó không xa là chiếc 818 CV của anh Hồ Đình Việt (SN 1972, trú xã Sơn Hải) cũng bị cháy rụi, ngọn lửa vẫn đang âm ỉ ở phần thân gỗ.

Các chủ tàu cá buồn bã sau vụ hỏa hoạn.

“Khi chạy ra đến nơi thì tàu đã cháy rất lớn. Trước đây, con tàu đóng mới hơn 8,5 tỷ, hiện chỉ mới trả được 1,7 tỷ, con số nợ nần đang còn rất lớn nên giờ gia đình không biết xoay xở thế nào”, anh Việt lo lắng.

Đến gần trưa, hàng trăm tàu thuyền vẫn ra vào giữa cảng Lạch Quèn nhưng con tàu 829 CV của ngư dân Bùi Xuân Xin (trú xã Quỳnh Long) ngọn lửa vẫn âm ỉ, dần cháy rụi thành đống tro giữa lạch biển.

Những con tàu bị cháy đều có công suất lớn, mức đầu tư lớn.

“Tàu của gia đình đóng mới năm 2017 với kinh phí trên 10,4 tỷ đồng, trong đó ngân hàng cho vay 7 tỷ đồng. Toàn bộ tài sản của chúng tôi giờ đã cháy rụi, không biết xoay xở như thế nào đây. Chỉ mong phía ngân hàng, bảo hiểm sẽ có chính sách hỗ trợ để gia đình vượt qua khó khăn trước mắt”, bà Nguyễn Thị Thanh (SN 1976, vợ ông Xin) rưng rưng nước mắt.

Trong sáng 29/7, các lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành công tác khám nghiệm để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Hỗ trợ mỗi tàu cá bị cháy 20 triệu đồng

Báo cáo của UBND huyện Quỳnh Lưu cho biết, vào khoảng 19h30 ngày 28/7, trong lúc đang neo đậu tại cảng cá Lạch Quèn, xã Quỳnh Thuận thì tàu cá NA 99699 TS của ông Bùi Xuân Xin (trú xã Quỳnh Long) bốc cháy. Sau đó chiếc tàu này trôi theo dòng chảy làm ngọn lửa lây lan sang 4 tàu khác đang neo đậu gần đó.

Những gì còn lại sau vụ cháy

Khung tàu trơ trụi thành than

Nhận được tin báo, UBND huyện Quỳnh Lưu đã chỉ đạo UBND các xã, các đơn vị liên quan sử dụng lực lượng và phương tiện tại chỗ cùng nhân dân tiến hành các biện pháp chữa cháy và di dời các tàu khác ra khỏi vùng nguy hiểm.­

Sau khoảng 30 phút, lực lượng PCCC đã huy động 4 xe chữa cháy cùng hàng trăm cán bộ, chiến sỹ của Công an huyện, Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận (BĐBP Nghệ An), Ban quản lý Cảng cá Nghệ An, các phòng ban chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để triển khai công tác chữa cháy.

Tuy nhiên, do ngọn lửa đã bùng phát mạnh, cùng với việc tàu trôi dạt thành 3 điểm cháy nên gặp rất nhiều khó khăn. Sau vụ cháy, 5 tàu cá bị thiệt hại hoàn toàn, không thể sửa chữa lại được. Rất may không có thiệt hại về người.

Trước mắt, UBND huyện Quỳnh Lưu trích kinh phí hỗ trợ mỗi gia đình chủ tàu cá 20 triệu đồng để khắc phục thiệt hại.