Chồng tôi 40 tuổi nhưng từ ngày kết hôn, anh ấy đã ngáy ngủ rất to, khiến tôi mất ngủ. Nhiều lần tôi than vãn liền bị mẹ chồng trách mắng. Bà cho rằng ngáy ngủ to là khỏe mạnh, ngủ ngon. Bác sĩ tư vấn giúp tôi điều đó có đúng không?

(Nguyễn Thị Phương - Hoàng Mai, Hà Nội)

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Thị Tuyết - Trung tâm Hô hấp, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) trả lời:

Trái với những quan niệm trước đây “ngủ ngáy là ngủ ngon, ngủ khỏe” thì hiện nay những mối nguy hại với biểu hiện bên ngoài là ngủ ngáy được hiểu biết đầy đủ hơn. Không chỉ gây ra những phiền toái cho những người xung quanh, ngủ ngáy còn là biểu hiện rất thường gặp của bệnh lý ngưng thở khi ngủ, một tình trạng dẫn đến rất nhiều nguy cơ có hại cho sức khỏe.

Ngưng thở khi ngủ là sự rối loạn trong giấc ngủ, trong đó có hiện tượng ngưng thở hơn 10 giây hay giảm thông khí lặp đi lặp lại nhiều lần trong đêm kèm triệu chứng ngủ ngáy và ngủ ngày quá mức.

Bệnh nhân tới khám tại về ngáy ngủ tại bệnh viện. Ảnh: BV Bạch Mai.

Có thể bạn chưa biết, những cơn ngưng giảm thở khi ngủ gây ra giảm oxy và tăng CO2 trong máu, thậm chí đã có những bệnh nhân có cơn ngưng thở kéo dài làm giảm oxy máu quá mức dẫn đến ngừng tim và tử vong trong khi ngủ.

Giảm oxy trong máu sẽ đánh thức người bênh tạo nên các cơn thức giấc lặp đi lặp lại trong đêm, kích thích hệ thần kinh giao cảm tăng hoạt động, tăng tiết Adrenalin, dẫn đến tăng nhịp tim, tăng huyết áp…

Tình trạng ngưng thở khi ngủ diễn ra trong thời gian dài gây stress lớn đối với cơ thể dẫn tới nhiều bệnh lý nguy hiểm như:

- Bệnh lý về tim mạch: Cao huyết áp, rối loạn nhịp tim, nhổi máu cơ tim, suy tim.

- Bệnh lý chuyển hóa: Tiểu đường typ II, rối loạn lipid máu, tăng cân, tiểu đêm.

- Rối loạn sinh lý: Giảm ham muốn, rối loạn tình dục.

- Ảnh hưởng đến công việc: Giảm tập trung, suy giảm trí nhớ, giảm hiệu quả công việc, rối loạn tâm lý, nguy cơ tai nạn giao thông.

- Lão hóa sớm, giảm tuổi thọ.

Bên cạnh đó, ở bệnh nhân ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ thường kèm theo tiếng ngáy trong mỗi nhịp thở, làm mất đi giấc ngủ ngon của các thành viên trong gia đình, làm giảm hạnh phúc vợ chồng. Vì vậy, khi thấy người thân ngáy ngủ bạn nên khuyên họ đi khám sức khỏe, phát hiện hội chứng ngưng thở và các bệnh lý đi kèm để phòng nguy cơ xấu cho sức khỏe.