Phía Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương cho hay, đơn vị đã báo cho Công an TP Hải Dương về việc 1 cô gái trẻ được đưa vào viện trong tình trạng đã tử vong.

Lãnh đạo UBND xã Quyết Thắng, TP Hải Dương xác nhận nạn nhân là công dân tạm trú trên địa bàn.

Theo đó, 6h ngày 15/6, chị Đặng Thị Kim C. (SN 2003), có hộ khẩu thường trú tại huyện Châu Phú, tỉnh An Giang, tạm trú tại xã Quyết Thắng được phát hiện bất tỉnh trong 1 phòng hát. Chị C. được đưa đến bệnh viện để cấp cứu nhưng đã tử vong.

Trước đó, 23h20 ngày 14/6, chị C. cùng nhóm bạn đến hát tại quán karaoke Thanh Thảo. Sau nhiều giờ vui chơi, họ đã ngủ lại trong phòng. Đến khoảng 6h hôm sau, quán phát hiện ra chị C. bất tỉnh.

Trước khi xảy ra vụ việc, chị C. và nhóm bạn đi cùng có sử dụng ma tuý tổng hợp.

Nguyên nhân cái chết của chị C. đang được cơ quan công an địa phương xác minh làm rõ.

Hoài Anh