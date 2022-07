Người bán bánh mì đâm chết tài xế xe ôm ở TP.HCM

Công an quận Tân Phú đang phối hợp cùng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tạm giữ nghi can Phạm Hùng Sang (30 tuổi, quê Đồng Nai) để điều tra, xử lý về hành vi “Giết người”.

Hiện trường vụ án mạng ngay trước cổng bệnh viện quận Tân Phú. Ảnh: T.L

Được biết, Sang là người bán bánh mì ở đường Âu Cơ, phường Phú Trung, quận Tân Phú, đoạn ngay trước Bệnh viện quận Tân Phú.

Nạn nhân bị sát hại là ông Đ., hành nghề xe ôm ở khu vực này.

Trước đó, tối 20/7, khi Sang đang đứng bán bánh mì thì ông Đ. đi lại gần nói chuyện. Sau đó, hai người xảy ra mẫu thuẫn, ẩu đả và cả hai cầm dao tấn công nhau.

Hậu quả, ông Đ. bị thương tích ở ngực, được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong.

Sang bị bắt giữ ngay sau khi gây án. Nghi can đã thừa nhận toàn bộ hành vi.