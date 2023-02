Người có vóc dáng như thế nào dễ bị đau tim?

Ngay cả khi bạn có chỉ số khối cơ thể (BMI) trong mức khỏe mạnh, có quá nhiều mỡ ở một vùng nhất định vẫn làm tăng đáng kể nguy cơ mắc các bệnh nguy hiểm.

Bệnh tim và các bệnh tuần hoàn khác là nguyên nhân gây tử vong cao nhất do tích tụ chất béo trong động mạch, làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông. Việc tích trữ quá nhiều mỡ nội tạng ở vùng bụng cũng gây ra tác dụng tương tự.

Người có vóc dáng quả táo (bên trái) dễ mắc bệnh. Ảnh: News-medical

Mỡ nội tạng, không giống như mỡ dưới da, nằm sâu bên trong bụng, đóng vai trò cách nhiệt và bảo vệ các cơ quan quan trọng. Cơ thể cần một lượng mỡ nội tạng nhất định để đảm bảo chức năng đó.

Tuy nhiên, nếu lượng mỡ trên dư thừa sẽ dẫn đến vấn đề sức khỏe khác nhau, bao gồm bệnh tim. Theo Trường Y Harvard (Mỹ), có quá nhiều chất béo nội tạng sẽ khiến một người có thân hình quả táo.

“Nghiên cứu cho thấy, các tế bào mỡ - đặc biệt ở bụng - có hoạt tính sinh học. Có thể coi chất béo như một cơ quan hoặc tuyến nội tiết sản xuất hormone và các chất ảnh hưởng sâu sắc đến sức khỏe của chúng ta. Rõ ràng lượng mỡ dư thừa trong cơ thể, nhất là vùng bụng, sẽ phá vỡ sự cân bằng và hoạt động bình thường của các loại hormone này”, Trường Y Harvard giải thích.

Các nhà khoa học cũng đang xem xét khả năng chất béo nội tạng tạo ra lượng cytokine quá mức làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Vòng eo lớn cảnh báo mỡ nội tạng dư thừa. Ảnh: Parade

Theo Express, một lý do khiến chất béo nội tạng dư thừa rất có hại là vị trí gần tĩnh mạch cửa, mang máu từ vùng ruột đến gan. Các chất do mỡ nội tạng giải phóng, bao gồm axit béo tự do, đi vào tĩnh mạch cửa và di chuyển đến gan, ảnh hưởng quá trình sản xuất lipid máu.

Mỡ nội tạng cũng liên quan đến cholesterol toàn phần và cholesterol LDL (có hại).

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Circulation cho thấy vị trí của chất béo trong cơ thể là dấu hiệu báo trước cho một số tình trạng sức khỏe.

Có vòng eo lớn làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch, kể cả ở những người có cân nặng bình thường. Ngược lại, những người bị xếp vào dạng béo phì do có chỉ số BMI cao nhưng vòng eo thon gọn lại không có nguy cơ lớn bị mắc bệnh tim.

Đối với phụ nữ, vòng eo từ 89cm trở lên có thể báo hiệu mỡ nội tạng, chỉ số này ở nam giới là 100cm.