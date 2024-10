Tổng cục Thuế vừa có công văn hướng dẫn giảm thuế cho người dân, doanh nghiệp sau bão lũ.

Tổng cục Thuế yêu cầu Cục Thuế các tỉnh, thành phố gồm: Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Lạng Sơn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Hà Nội, Hưng Yên, Hà Nam, Ninh Bình, Thanh Hóa - nơi có tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp bị thiệt hại do bão số 3 và mưa lũ sau bão gây ra, triển khai hướng dẫn người nộp thuế thực hiện các quy định về miễn, giảm, gia hạn thuế, chính sách thuế cho người nộp thuế bị ảnh hưởng do gặp thiên tai; quy định về miễn, giảm, gia hạn thuế, phí và lệ phí cho hộ, cá nhân kinh doanh bị ảnh hưởng do gặp thiên tai.

Trong đó, Tổng cục Thuế yêu cầu triển khai tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tiếp cận thông tin kịp thời, đầy đủ về các chính sách hỗ trợ, gia hạn, miễn giảm thuế theo Luật Quản lý thuế và các Luật thuế mà người nộp thuế được áp dụng khi bị thiệt hại do thiên tai.

Đồng thời, tăng cường phối hợp với các cơ quan có liên quan để giải quyết nhanh chóng thủ tục hành chính, hỗ trợ người nộp thuế bị thiệt hại khôi phục hồ sơ thuế cung cấp hồ sơ thuế, liên quan đến việc xác định giá trị thiệt hại khi có đề nghị của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp bị thiệt hại.

Theo Luật Quản lý thuế, người nộp thuế bị thiệt hại do bão và hoàn lưu sau bão nằm trong đối tượng bị thiệt hại vật chất do gặp thiên tai, thảm họa, tai nạn bất ngờ.

Trong văn bản gửi 26 cục thuế các địa phương phía Bắc, Tổng cục Thuế cho biết doanh nghiệp, hộ gia đình, người dân bị ảnh hưởng do bão được miễn, giảm thuế VAT, tiêu thụ đặc biệt, tài nguyên và sử dụng đất phi nông nghiệp.

Cụ thể, doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế với phần giá trị tổn thất do thiên tai. Tương tự, gia đình lao động bị ảnh hưởng cũng được hỗ trợ, nhưng không quá 1 tháng lương bình quân thực tế.

Ngoài ra, họ được gia hạn nộp thuế không quá 2 năm; miễn tiền phạt vi phạm hành chính, tiền chậm nộp, gia hạn nộp hồ sơ.

Doanh nghiệp sản xuất hàng hóa thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt sẽ được miễn, giảm tối đa 30% số phải nộp năm nay. Số này cũng không vượt quá giá trị tài sản bị thiệt hại sau khi được bồi thường.

Về thuế tài nguyên, người dân, doanh nghiệp được xét miễn giảm khoản phải nộp cho tài nguyên bị tổn thất. Trường hợp đã nộp, họ được hoàn trả hoặc trừ vào kỳ sau. Với thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, họ được giảm 50% số phải nộp nếu thiệt hại bằng 20-50% giá tính thuế.

Ngoài ra, các hộ, cá nhân kinh doanh có thể được giảm thuế thu nhập cá nhân tương ứng với mức độ thiệt hại, nhưng không vượt quá số thuế phải nộp.

Tổng cục Thuế yêu cầu cơ quan thuế địa phương hướng dẫn, giải quyết nhanh thủ tục hành chính cho cá nhân, doanh nghiệp bị thiệt hại. Cùng với đó, nhà chức trách cần có đầu mối hỗ trợ người nộp thuế khôi phục hồ sơ thuế, tài liệu, chứng từ để xác định giá trị thiệt hại.

Bên cạnh ngành thuế, nhiều ngân hàng cũng đưa ra chính sách hỗ trợ, giảm lãi suất cho người dân, doanh nghiệp bị thiệt hại vì bão.

Quốc Tuấn