Chiều nay (8/9), Sở Y tế Long An cho biết đã nhận được báo cáo ban đầu về trường hợp một người đàn ông được phát hiện tử vong khi đến phòng khám tư ở huyện Đức Hòa khám bệnh.

Trước cửa phòng khám tư ở Long An - nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: M.Đ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h hôm qua (7/9), ông Nguyễn Thiện Tâm (44 tuổi, thường trú ấp An Hiệp, xã An Ninh Đông, huyện Đức Hòa) vào nhà anh Bùi Ngọc Thảo (19 tuổi) ở cùng ấp nằm nghỉ vì mệt do nhậu say.

Sau đó, anh Thảo chở ông Tâm đến phòng khám tư của bác sĩ M. để khám.

Tại đây, bác sĩ M. tiêm cho ông Tâm 1 mũi thuốc. Tiêm xong, ông Tâm nằm nghỉ tại giường của phòng khám, anh Thảo cũng ở lại để trông nom.

Khoảng 15h, anh Thảo về nhà lấy cục sạc điện thoại rồi quay lại gọi ông Tâm về, nhưng không thấy phản ứng gì. Nghĩ ông Tâm mệt nên ngủ say, anh Thảo tiếp tục ngồi chờ.

Khoảng 2 giờ sau, anh Thảo lại gọi ông Tâm nhưng vẫn không thấy thức dậy. Ngay lập tức, anh này báo bác sĩ M. tới kiểm tra thì phát hiện ông Tâm đã tử vong.

Sau sự việc, người thân yêu cầu khám nghiệm tử thi và làm rõ nguyên nhân sự việc.

Đến sáng nay, cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm xong và bàn giao thi thể ông Tâm cho gia đình đưa về tổ chức mai táng. Đồng thời, công an cũng làm việc với bác sĩ M. và xác minh loại thuốc đã tiêm cho bệnh nhân.

Hiện vụ việc tiếp tục được làm rõ.