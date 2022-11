Người đàn ông bị hành hạ trên tàu cá đang làm việc với công an

Ngày 22/11, lực lượng Công an huyện Trần Văn Thời (Cà Mau) làm việc với ông Trương Văn Trung (47 tuổi, ngụ huyện U Minh Thượng, Kiên Giang) – người đàn ông bị hành hạ dã man trên tàu cá.

Người nhà cho biết, ông Trung đi tàu vận tải hàng hóa để vào đất liền lúc 2h cùng ngày. Sau đó, ông Trung đến Công an thị trấn Sông Đốc để cho lời khai.

Ông Trung, người bị hành hạ dã man trên tàu cá. Ảnh: Người nhà cung cấp

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Trần Văn Thời đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp 3 nghi can Nguyễn Công Toàn (34 tuổi, tự To, tài công, con của chủ tàu cá), Nguyễn Văn Tỵ (34 tuổi) và Đoàn Văn Hùng để điều tra hành vi “Hành hạ người khác”.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền 2 đoạn clip ghi lại hình ảnh 1 người đàn ông bị hành hạ dã man trên tàu cá.

Nội dung của đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông mặc áo phông xanh, môi bị sưng húp, bị 2 người đàn ông khác hành hạ dã man. Người đàn ông bị hành hạ, nhiều lần xin tha nhưng bất thành.

Theo đó, vụ việc xảy ra trên tàu cá số hiệu BT 97993-TS, do bà Phạm Thị Hà (tên thường gọi bà Năm Bô) làm chủ. Trong các nghi can đánh các nạn nhân có con trai của bà Hà là Nguyễn Công Toàn.

Khai với cơ quan công an, anh Lê Văn Bình (30 tuổi, quê Kiên Giang, cư trú tại huyện Trần Văn Thời) cho biết, mình bị Toàn và Hùng đánh đập gây thương tích ở vùng bả vai và gãy 1 chiếc răng.

Còn ông Trương Văn Trung trình bày, bị Toàn, Hùng và Nguyễn Văn Tỵ đánh gây thương tích. Theo đó, ông Trung bị các nghi can dùng kìm bấm vào tai phải, gãy 4 cây răng, dập môi và gối phải.