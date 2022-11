Nhiều tình tiết mới vụ 2 người bị đánh đập, hành hạ dã man trên tàu cá

Hai nạn nhân trong vụ việc gây xôn xao dư luận này là ông Trương Văn Tr. (47 tuổi, ngụ ấp 18, xã An Minh Bắc, huyện U Minh Thượng, Kiên Giang; đang cư trú tại thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau) và anh Lê Văn B. (30 tuổi, quê huyện An Biên, Kiên Giang; đang cư trú tại thị trấn Sông Đốc).

Người đàn ông liên tục bị hành hạ dã man. Ảnh chụp màn hình

Ở diễn biến liên quan đến vụ việc, Chủ tịch UBND xã An Minh Bắc (huyện U Minh Thượng) Dương Thúy Hằng, cho biết đã đề nghị Công an xã nắm tình hình gia đình ông Tr.. và tìm cách liên hệ với ông Tr., do người này là công dân của xã.

Bà Hằng cho biết, chính quyền địa phương đã đến gia đình ông Tr. để trợ giúp liên hệ với lực lượng chức năng ở Cà Mau; cung cấp thông tin hỗ trợ xử lý vụ việc nếu gia đình có yêu cầu.

Bà cũng cho biết, xã An Minh Bắc sẽ có văn bản gửi thị trấn Sông Đốc để có sự phối hợp, nhằm bảo vệ công dân.

Còn bà Võ Thị Lệ (66 tuổi), mẹ ruột của ông Trương Văn Tr. cho biết, đã bị sốc khi xem clip con trai bị đánh dã man.

“Tôi không thể nào xem hết clip vì quá đau sót. Họ đánh con tôi quá dã man. Tr. sức khỏe đã không tốt, nay còn bị đánh như vậy”, bà Lệ khóc nói.

Bà Lệ cho biết, khoảng 2 năm trước, ông Tr. đến thị trấn Sông Đốc để đi theo tàu đánh cá.

Khoảng 3 tháng trước, ông Trung được bồi thường 150 triệu đồng. "Sau hơn một tháng điều trị bệnh tại thị trấn Sông Đốc, con tôi tiếp tục đi ghe biển cho một chủ ghe khác”, bà nói.

Ông Tr. đã ly dị vợ và có 2 người con. Con trai ông cũng làm nghề đi biển như cha. Gia đình ông Tr. thuộc diện hộ cận nghèo.

Anh Lê Văn B. bị đánh nhẹ hơn nên chỉ nhận bồi thường 50 triệu đồng.

Theo báo cáo của UBND huyện Trần Văn Thời, nhóm người bạo hành, đánh đập ông Tr. và anh B. là: Nguyễn Công Toàn (34 tuổi); Nguyễn Văn Tỵ (34 tuổi) và Nguyễn Văn Hùng (34 tuổi) cùng ngụ huyện Trần Văn Thời.

Theo báo cáo, ngày 28/5, anh B. đến Công an thị trấn Sông Đốc trình báo vụ việc bị đánh gây thương tích trên ghe đánh bắt thủy sản mang số hiệu BT 97993-TS.

Đến ngày 30/5, ông Trung cũng trình báo với Công an thị trấn Sông Đốc về việc bị đánh gây thương tích trên tàu cá.

Hai nạn nhân trình bày với Công an, ngày 4/1, tàu cá BT 97993-TS của bà Phạm Thị Hà xuất bến tại cửa sông Ông Đốc.

Trên tàu có 7 thuyền viên do Nguyễn Công Toàn (con ruột bà Hà) làm tài công. Ngày 23/5, ông Tr. bị Toàn, Tỵ và Nguyễn Văn Hùng đánh gây thương tích. Theo đó, ông Tr. bị các nghi phạm dùng kìm bấm vào tai phải, bẻ gãy 4 cây răng, dập môi và gối chân phải.

Ngày 24/5, anh B. bị Toàn và Hùng đánh gây thương tích trên cơ thể tại vùng bả vai phải và gãy một cái răng.

Qua làm việc với công an, anh B. và ông Tr. không yêu cầu xử lý hình sự mà yêu cầu bồi thường tiền thuốc điều trị.

Công an thị trấn Sông Đốc yêu cầu bà Hà điều ghe vào bờ để làm rõ vụ việc, nhưng người phụ nữ này chưa đưa ghe vào bờ. Vì vậy, công an chưa xử lý được vụ việc.

Đến ngày 16/11, clip người đàn ông bị hành hạ trên tàu cá xuất hiện trên mạng xã hội.

“Hiện nay, tàu đánh tàu cá BT 97993-TS đang hoạt động trên biển. Còn anh Bình và ông Trung cũng đang đi biển (trên ghe khác) chưa vào bờ”, báo cáo nêu.