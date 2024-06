Sáng 12/6, Phòng CSHS Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an huyện Hương Khê bắt giữ Mai Văn Hà (SN 1968, trú xã Phúc Trạch) vì đã cầm dao chém vợ là bà Trần Thị H. (SN 1973) tử vong.

Trước đó, khoảng 18h ngày 11/6, Mai Văn Hà đến nhà một người trong thôn để uống rượu. Đến 21h cùng ngày, ông Hà rời đi để đến nhà con trai trông cháu. Khoảng 23h45, ông về nhà thì biết vợ đã bán nghé nhưng không bàn bạc, hỏi ý kiến chồng.

Vì thế, vợ chồng ông Hà đã xảy ra mâu thuẫn và cãi cọ.

Công an lấy lời khai ông Mai Văn Hà. Ảnh: CACC

Bực tức, ông Hà đã lấy dao đến nơi vợ mình đang nằm ngủ, chém nhiều nhát khiến bà H. tử vong tại chỗ. Gây án xong, ông Hà đến nhà con trai thông báo, rồi bỏ trốn.

Nhận được thông tin, Công an huyện Hương Khê phối hợp với Phòng CSHS Công an tỉnh tiếp cận hiện trường. Khoảng 6h sáng nay, đối tượng Mai Văn Hà đã đến công an đầu thú.