Người đàn ông chột bị đấm mù mắt vì va chạm ở quán bia

Hôm nay (13/4), TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Hồ Huy Nghiệp (SN 1977, ở Đông Anh) ra xét xử phúc thẩm tội Cố ý gây thương tích.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 21h15 ngày 15/7/2018, anh Hoàng Anh Tuấn (SN 1981, ở Đông Anh) đi bộ đến quán bia của vợ chồng chị Nguyễn Thị Điểm (ở thị trấn Đông Anh).

Trong khi anh Tuấn gọi bia ngồi thưởng thức, bị cáo Nghiệp đi xe máy đến mua bia mang về uống. Lúc này, thấy Nghiệp có biểu hiện say và do đã hết bia nên chị Điểm nói: “Nhà cháu hết bia rồi, mai chú qua lấy bia”.

Bị cáo không chịu mà nài nỉ chị Điểm bán bia cho mình. Vì việc này khiến hai bên to tiếng. Chứng kiến sự việc, anh Tuấn khuyên can bị cáo: “Thôi uống đủ rồi thì về đi, đừng nói to tiếng, ảnh hưởng đến người khác xem bóng đá”.

Bị cáo tại tòa

Nghe vậy, Nghiệp đi ra chỗ anh Tuấn tát vào mặt anh này khiến hai bên xảy ra xô xát.

Do không khuyên can được hai vị khách, chủ quán đã yêu cầu bị cáo Nghiệp và anh Tuấn ra ngoài quán rồi đóng cửa lại.

Lúc này, anh Tuấn và Nghiệp lao vào giằng co, đánh nhau. Nghiệp vung tay đấm trúng mắt trái của anh Tuấn gây thương tích. Sau khi bị Nghiệp đánh trúng mắt trái, anh Tuấn bị chảy máu mắt, không nhìn thấy gì.

Trước đó, mắt phải của anh Tuấn đã bị mù vì tai nạn giao thông năm 2004, phải lắp mắt giả.

Nghiệp bảo anh Tuấn lên xe máy để mình chở đi bệnh viện cấp cứu nhưng anh Tuấn không đồng ý nên bị cáo đã phóng xe bỏ đi.

Anh Tuấn sau đó được người thân tới đón, đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Theo kết luận giám định thương tích, tổng tỷ lệ tổn hại sức khỏe của anh Tuấn là 87% tính hiệp đồng cả hai mắt.

Mắt trái của anh Tuấn bị mù không có khả năng phục hồi trong khi mắt phải đã lắp mắt giả.

Với hành vi nêu trên, Nghiệp bị cấp sơ thẩm tuyên phạt 6 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”, phải bồi thường cho anh Tuấn và người chăm sóc anh Tuấn tổng số 7,4 triệu đồng/tháng.

Sau đó, bị cáo Nghiệp kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và được cấp phúc thẩm chấp nhận, giảm còn 5 năm 6 tháng tù.

Tuy nhiên, sau phiên tòa phúc thẩm, mẹ bị cáo Nghiệp đã làm đơn khiếu nại, kêu oan cho con trai.

Theo Quyết định giám đốc thẩm của TAND cấp cao tại Hà Nội, số tiền mà tòa sơ thẩm buộc bị cáo phải bồi thường cho anh Tuấn và chi phí cho người thường xuyên chăm sóc cho anh Tuấn tổng số tiền 7,4 triệu đồng/tháng là quá cao. Do đó, cấp Giám đốc thẩm đã hủy một phần bản án hình sự sơ thẩm về dân sự.

Đưa vụ án ra giải quyết theo thủ tục chung hồi cuối tháng 9/2021, sau khi nghị án, HĐXX TAND huyện Đông Anh tuyên buộc bị cáo Nghiệp phải bồi thường chi phí cho việc nuôi dưỡng anh Tuấn do mất khả năng lao động và chi phí cho người thường xuyên chăm sóc anh Tuấn tổng số tiền hơn 1 triệu đồng/tháng.

Sau phiên tòa sơ thẩm trên, mẹ bị cáo tiếp tục kháng cáo cho rằng con trai không phạm tội. Trong khi đó, phía bị hại kháng cáo đòi tăng mức bồi thường.

Tại phiên tòa lần này, TAND TP Hà Nội bác kháng cáo của mẹ bị cáo, chấp nhận một phần kháng cáo của bị hại. Theo đó HĐXX buộc bị cáo phải bồi thường cho bị hại và chi phí cho người chăm sóc lên 1,4 triệu đồng/tháng, tăng 400 ngàn đồng so với án sơ thẩm.

T.Nhung