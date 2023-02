Người đàn ông đã chết 11 năm bất ngờ trở về, cả gia đình sửng sốt

Chu Khang La đến từ Trùng Khánh (Trung Quốc) mắc bệnh tâm thần từ nhỏ. Ông sống độc thân và không có con. Sau khi cha mẹ mất, Chu sống với gia đình người anh thứ hai.

Năm 2012, để Chu Khang La được chăm sóc tốt hơn, gia đình gửi ông đến viện dưỡng lão gần nhà. Sau đó do bệnh tâm thần ngày càng nặng, ông được đưa vào bệnh viện để điều trị.

Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau khi đưa ông Chu nhập viện, gia đình nhận được tin ông đã mất tích. Qua camera giám sát của bệnh viện, họ thấy ông Chu đã rời khỏi viện một mình.

Gia đình tìm ông khắp nơi nhưng không thấy. Mãi đến hơn 20 ngày sau, cảnh sát mới thông báo rằng Chu Khang La bị nghi là đã chết trong một vụ tai nạn xe hơi.

Người đàn ông trở về sau 11 năm.

Người nhà họ Chu đến hiện trường vụ tai nạn thì thấy một thi thể nam giới đã bị biến dạng hoàn toàn. Hiện trường vụ tai nạn cách bệnh viện không xa nên tất cả đều cho rằng người chết là Chu Khang La.

Gia đình đành chấp nhận thực tế, vội vàng lo liệu tang lễ cho người đã mất đồng thời thờ phụng cẩn thận.

“Người chết” trở về

Gần đây, một người thân của gia đình họ Chu tình cờ đọc được thông báo viết rằng trạm cứu trợ và bệnh viện huyện đang tìm kiếm gia đình của một người già. Hình ảnh ông lão được đính kèm trong thông báo rất giống Chu Khang La.

Nhìn bức ảnh, gia đình Chu sững sờ. Họ vội vã đến bệnh viện để xác nhận.

Ông Chu run rẩy viết tên của những người thân.

Ông lão đã ngoài 70 tuổi, thân hình gầy gò, không nói được. Nhưng khi các thành viên trong gia đình họ Chu xuất hiện, ông nhanh chóng nhận ra người thân và run rẩy viết tên của họ.

Cuộc đoàn tụ trong bệnh viện khiến nhiều người xúc động. Sau đó, gia đình đưa Chu Khang La trở về quê hương, đến ngôi nhà ông từng ở. Tại đây, ông Chu ôm người anh thứ hai khóc nức nở.

Theo 163, việc ông Chu trở về bắt đầu từ câu chuyện của mùa hè năm 2022.

Công an huyện đi tuần tra thì phát hiện một ông lão đang lang thang trên núi. Lúc đó ông đội chiếc mũ lưỡi trai đã sờn cũ, để râu tóc dài. Ông không có thông tin nhận dạng nên công an không biết ông là ai và sống ở đâu. Họ đưa ông về trạm cứu trợ. Sau đó, do tình hình sức khỏe, ông được đưa đến bệnh viện điều trị.

Gần đây, qua các phương tiện truyền thông, phía công an phát đi thông báo tìm người thân cho ông.

Việc ông Chu trở về sau 11 năm khiến cả gia đình vui mừng. Tuy nhiên, trong câu chuyện của Chu, gia đình thấy có quá nhiều bí ẩn cần được giải đáp: Chu Khang La đã đi đâu, sống như thế nào 11 năm qua và ai là người đã chết 11 năm trước?

Mai Trần