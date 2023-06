XEM CLIP:

Ngày 7/6, Công an TP Cà Mau (Cà Mau) đang xác minh và tìm người đàn ông đánh phụ nữ trong quán ăn nằm trên đường Trần Hưng Đạo (phường 5). Vụ việc được camera ghi lại.

Hình ảnh người đàn ông cầm bàn ăn đập lên người phụ nữ được camera ghi lại. Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip dài 1 phút 30 giây, ghi lại cảnh người đàn ông đánh dã man người phụ nữ ngồi ăn cùng bàn.

Theo đoạn clip, người đàn ông mặc áo đỏ và 1 phụ nữ áo đen đang ngồi ăn cùng bàn. Bất ngờ, người đàn ông đứng dậy ném tô thức ăn vào người phụ nữ. Người phụ nữ đánh trả lại. Lúc này, người đàn ông đánh người phụ nữ té ngã xuống sàn, rồi lấy bàn ăn đập mạnh vào nạn nhân. Ông ta còn dùng chân đá mạnh vào đầu người phụ nữ.

Khi vụ việc xảy ra những người khách có mặt ở quán chạy tránh đi, đứng xem, không can ngăn…

"Do clip xuất hiện trên mạng xã hội, nạn nhân không đến trình báo nên cơ quan công an đang tiến hành xác minh, tìm thông tin về hai người liên quan”, Công an TP Cà Mau cho hay.