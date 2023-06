Ngày 29/6, Thượng tá Ngô Đức Hoài, Phó trưởng Công an huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định cho biết, công an xã Tây An vừa nhận được thư cảm ơn của người dân vì đã giúp tìm kiếm được người nhà đi lạc.

Trước đó, khoảng 7h ngày 27/6, Công an xã Tây An phát hiện người đàn ông khoảng 55 tuổi, dáng người cao gầy, nằm trước nhà một hộ dân tại thôn Háo Nghĩa. Qua xác minh, người đàn ông này không phải ở địa phương. Trên người không có giấy tờ tùy thân, tay chân bị lở loét, chảy máu và có biểu hiện mất trí nhớ.

Ông Đạo đi lạc được lực lượng công an xã Tây An tìm kiếm người thân

Công an xã Tây An đã vận động đưa người này về đơn vị để chăm sóc vết thương, ăn uống, đăng tải thông tin trên mạng xã hội và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để tìm kiếm người nhà. Đồng thời, khẩn trương tiến hành khai thác thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Sau khi đối chiếu với những thông tin mơ hồ do người này cung cấp, công an xã tìm được người nhà và xác nhận danh tính là ông Mai Văn Đạo (55 tuổi, trú tại thôn Phú Lộc, xã Hoà Thắng, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên) trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Đến khoảng 12h cùng ngày, bà Mai Thị Lài (62 tuổi, chị ruột ông Đạo) đến Công an xã Tây An để đón ông Đạo.

Thư cảm ơn của bà Mai Thị Lài gửi đến Công an xã Tây An

Bà Lài cho biết, ông Đạo có tiền sử tâm thần và thường xuyên mất trí nhớ. Ông Đạo đi lạc đến nay là hơn 14 ngày, gia đình báo cáo chính quyền địa phương, tìm kiếm bằng nhiều cách khác nhau nhưng không có kết quả.

“Trong lúc tôi đi chợ, em trai tôi đã bỏ ra sau vườn nhà để chơi, từ đó đến nay thất lạc. Gia đình báo cáo chính quyền địa phương khắp nơi, tìm hiểu bằng nhiều cách khác nhau nhưng không có kết qủa”, bà Lài chia sẻ.

Công an xã Tây An đã hỗ trợ một phần kinh phí đi lại để hai chị em bà Lài thuận lợi trở về nhà.

Xúc động trước hành động của lực lượng công an, bà Lài gửi thư cảm ơn đến lực lượng Công an xã Tây An đã giúp đỡ gia đình.