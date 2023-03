Theo đó, khoảng 15h ngày 12/3, Công an xã Vân Nội, huyện Đông Anh, tiếp nhận từ công dân Trần Văn Hiền (SN 1960, ở xã Vân Nội) báo có 1 thiếu niên bị lạc, trên người không có tài sản, không thương tích.

Thiếu niên đi lạc được cơ quan công an chăm sóc. Ảnh CACC.

Qua tiếp xúc ban đầu, thấy cháu không bình thường về trí óc và đang đói mệt, công an xã đã cho cháu ăn, uống và bố trí vệ sinh cá nhân.

Bước đầu, thiếu niên trên không nhớ rõ tên tuổi quê quán bản thân. Nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định, thiếu niên là Thẩm Đức Bình từ những nhóm mạng xã hội, những fanpaage do công an các xã, phường lập ra, với mục đích hỗ trợ người dân trong công tác an ninh trật tự.

Gia đình thiếu niên tiếp nhận con từ cơ quan công an. Ảnh CACC.

Qua thông tin, thiến niên có đặc điểm nhận dạng trùng khớp với người đang được được gia đình và công an địa phương rốt ráo tìm những ngày qua.

Ngay sau đó, Công an xã Vân Nội liên hệ với Công an xã Tiền Phong, huyện Thường Tín và gia đình cháu Thẩm Đức Bình.

Tại cơ quan công an, gia đình cháu Bình cho biết, sáng 9/3, cháu bị vấn đề về trí óc đã đi lạc khỏi gia đình. Gia đình cháu đăng bài viết, dán ảnh và đi tìm cháu khắp nơi nhưng không thấy.

Trong lúc tuyệt vọng, nhận được thông báo đã tìm thấy cháu, gia đình vội đến ngay trụ sở Công an xã Vân Nội, để đón nhận.

Đón con về trong tình trạng khoẻ mạnh, được thay quần áo mới, gia đình cháu Bình gửi lời cảm ơn đến Công an xã Vân Nội và cá nhân ông Trần Văn Hiền. Đồng thời mong muốn lực lượng công an thành phố Hà Nội sẽ càng có thêm nhiều việc làm tốt giúp đỡ người dân.