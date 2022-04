Bị bạn gái chê ngắn, người đàn ông gặp họa vì bơm silicon tăng kích thước dương vật

Mới đây, khoa Phẫu thuật Thận Tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E Hà Nội đã tiếp nhận một tai nạn liên quan đến việc bơm silicon tăng kích thước cho “cậu nhỏ”.

Bị bị bạn gái chê dương vật ngắn, nhỏ nên nam bệnh nhân (32 tuổi, ở Hà Nội) rất tự ti. Người đàn ông này tìm cách để tăng kích thước cho dương vật. Anh đến một phòng khám tư nhân để bơm dung dịch silicon trực tiếp vào dương vật nhằm tăng kích thước. Khi dương vật bị biến dạng do silicon di chuyển, bệnh nhân ngần ngại nên không đến viện khám ngay.

Vài tháng sau, cơn đau càng tăng, bộ phận sinh dục thâm tím, khó cương cứng, nam bệnh nhân không thể chịu nổi. Vì vậy, anh mới đến viện kiểm tra. BS Nguyễn Đình Liên, Trưởng khoa Phẫu thuật Thận Tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E Hà Nội, cho biết, người bệnh bị nhiễm trùng nặng do bơm silicon không đảm bảo, đến viện muộn nên hoại tử một phần da. Với trường hợp này, bác sĩ phải phẫu thuật lấy toàn bộ mảng silicon ra, bỏ vùng da bị nhiễm trùng và lấy da tự thân tạo hình lại dương vật.

Trước đó vào tháng 3/2021, bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cũng thực hiện phẫu thuật tạo hình dương vật cho một bệnh nhân do biến chứng tiêm silicon lỏng vào dương vật.

Bệnh nhân N.V.Đ (43 tuổi, ở Kiên Giang) đến bệnh viện vì lý do căng tức, khó chịu vùng da dương vật và sinh hoạt tình dục khó khăn sau khi được người bạn tiêm silicon vào dương vật.

Người bệnh chia sẻ, trước đó, khi đang hành nghề đánh bắt cá trên ghe, bệnh nhân thấy đồng nghiệp tiêm silicon lỏng vào dương vật để làm tăng kích thước. Vì vậy bệnh nhân cũng yêu cầu được tiêm silicon vào da hai bên dương vật. Thời gian đầu, bệnh nhân thấy da dương vật săn chắc hơn, có tăng khoái cảm.

Tuy nhiên, khoảng 3 tháng sau, anh Đ. nhận thấy khối silicon đã tiêm lan xuống gốc dương vật và bìu kèm theo cảm giác căng cứng, biến dạng dương vật, bìu, da quy đầu cứng không tuột xuống được. Bệnh nhân cảm thấy khó chịu, sinh hoạt tình dục khó khăn. Bệnh nhân nhập viện để phẫu thuật lấy silicon ra.

Nhu cầu tăng kích cỡ dương vật không chỉ riêng ở nam giới chưa lập gia đình mà cả những đã lập gia đình và sinh con. Nhiều người cậu nhỏ ngắn do bệnh lý, suy sinh dục do lỗ đái lệch thấp, bị vùi dưới mỡ do quá béo nên phải chỉnh sửa. Tuy nhiên không phải ai đề nghị tăng kích cỡ cậu nhỏ cũng được phẫu thuật mà tùy trường hợp cụ thể.

Việc tiêm silicon lỏng vào dương vật để tăng kích thước dương vật dễ xảy ra các biến chứng như: Biến dạng dương vật, cương đau dương vật làm sinh hoạt tình dục khó khăn dẫn tới chứng rối loạn cương. Trường hợp nặng hơn có thể nhiễm trùng, hoại tử da dương vật, hoại tử tinh hoàn… Nếu silicon lỏng đi vào máu sẽ gây tắc mạch và có nguy cơ tử vong

Vì vậy các bác sĩ khuyến cáo, nam giới không nên tới các phòng khám, cơ sở thẩm mỹ chui để bơm silicon. Tốt nhất, muốn làm đẹp hãy đến khoa phẫu thuật thẩm mỹ, phẫu thuật tạo hình tại bệnh viện uy tín để được bác sĩ tư vấn cụ thể.

Phương Lê