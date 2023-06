Ngày 30/6, TAND huyện Gò Công Tây (Tiền Giang) phạt bị cáo Trần Thanh Triều (54 tuổi, ngụ xã Long Bình) 6 tháng tù giam về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Bị cáo Trần Thanh Triều tại tòa. Ảnh: Thiện Chí

Theo cáo trạng, trưa 8/3, Tổ công tác Công an xã Bình Tân do trung úy Phan Quang Minh (thuộc Công an xã Bình Tân) làm tổ trưởng phát hiện tài xế Dương Trí Trung (19 tuổi) điều khiển xe ben mang biển số 63K - 4303 lưu thông cặp kênh Sáu Quang có dấu hiệu quá tải trọng.

Tổ công tác yêu cầu tài xế dừng xe, phối hợp kiểm tra. Tuy nhiên, trong lúc tổ công tác yêu cầu tài xế Trung xuất trình giấy tờ xe thì bị cáo Triều đến, nhảy lên ca bin điều khiển phương tiện rời đi, sau đó đổ đất xuống đường để phi tang. Ông Triều là chủ xe ben, còn Trung là tài xế lái thuê.

Tổ công tác yêu cầu ông Triều ngừng hành vi vi phạm, nhưng ông này không chấp hành. Sau đó người này lái xe lao thẳng vào hướng của trung úy Phan Quang Minh đang làm nhiệm vụ khiến anh ngã xuống đường.

Sau đó, xe ben tiếp tục chạy về phía trước tông vào xe máy của tổ công tác. Sau cú tông, xe ben nhao xuống ruộng mới dừng lại, còn xe máy của lực lượng làm nhiệm vụ bị hư hỏng.

Cơ quan Công an sau đó đã khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Triều.