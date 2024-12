Ngày 24/12, trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo UBND phường Bách Khoa (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết, cơ quan Công an đang điều tra, làm rõ nguyên nhân người đàn ông tử vong tại ngõ 30, phố Tạ Quang Bửu.

Khu vực người dân phát hiện một người đàn ông tử vong. Ảnh: Hòa Nguyễn

Lãnh đạo UBND phường Bách Khoa cũng thông tin: “Người đàn ông tử vong này ngoài 40 tuổi, sống trên địa bàn. Danh tính cũng như nguyên nhân người này tử vong đang được cơ quan Công an điều tra, làm rõ”.

Theo lãnh đạo UBND phường Bách Khoa, vào khoảng 6h20 cùng ngày, người dân tại ngõ 30, phố Tạ Quang Bửu hoảng hốt phát hiện một người đàn ông nằm bất động dưới đất. Khi lại gần, nhiều người phát hiện người này đã tử vong.

"Nhận được tin báo, Công an phường Bách Khoa phối hợp với Công an quận Hai Bà Trưng cử cán bộ tới hiện trường. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hai Bà Trưng đang thụ lý vụ việc”, lãnh đạo UBND phường Bách Khoa thông tin thêm.

Trước đó, mạng xã hội đăng tải hình ảnh kèm thông tin về một người đàn ông tử vong trong ngõ của phố Tạ Quang Bửu.