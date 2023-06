Hai bệnh nhân được đưa đến Viện Y học biển Việt Nam (Hải Phòng) cấp cứu tối 25/6. Cả hai đều là thuyền viên đang làm việc trên tàu chở than từ TP.HCM ra nhà máy nhiệt điện Phả Lại (Hải Dương). Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng khó thở, hôn mê, toàn thân co giật dữ dội.

Những người đưa nạn nhân vào viện cho biết, trước khi vào viện khoảng 1,5 giờ đồng hồ, thuyền viên P. (36 tuổi) trong lúc leo xuống hầm chứa than trên tàu (để lẫy mẫu than xét nghiệm) thì đột nhiên bất tỉnh và ngã vào trong hầm. Thuyền viên H. lúc này đang ở trên cửa hầm than thấy vậy liền hô hoán cứu trợ, rồi nhảy xuống cứu anh P. Tuy nhiên, anh H. cũng bị bất tỉnh ngay sau đó.

Các thuyền viên khác nghe thấy tiếng kêu cứu của anh H. chạy đến giúp đỡ. Một người có đeo bình oxy xuống để đưa nạn nhân lên nhưng không thể tiếp cận do không thể chịu được khí ngạt trong hầm được quá 30 giây.

Chỉ đến khi chỉ huy trên tàu cho mở nắp hầm hàng và huy động cần cẩu của cảng hỗ trợ, nạn nhân mới được đưa lên boong tàu. Tính đến thời điểm đó, 2 nạn nhân đã phải nằm trong hầm tàu kín khoảng 40 phút.

Nạn nhân được đưa đến cấp cứu Bệnh viện huyện Kim Thành (Hải Dương) ở gần đó trong tình trạng đã hôn mê, vật vã kích thích dữ dội. Sau khi được sơ cứu bằng thở oxy liều cao và tiêm thuốc chống co giật, bệnh nhân nhanh chóng được chuyển đến Viện Y học biển Việt Nam.

Nạn nhân ngạt khí được đưa đến viện trong tình trạng khó thở, hôn mê, toàn thân co giật dữ dội. Ảnh: BVCC

Bác sĩ chẩn đoán hai bệnh nhân ngộ độc cấp khí độc Carbon monoxide (CO). Bệnh nhân ở trong tình trạng thiếu oxy nghiêm trọng gây co giật rất mạnh, đại tiểu tiện không tự chủ, có hội chứng tiêu cơ vân và suy đa tạng cấp.

Các nạn nhân được chỉ định cho điều trị bằng phương pháp hồi sức cao áp (điều trị oxy cao áp kết hợp với hồi sức trong buồng cao áp), và phác đồ của viện nghiên cứu, có kíp hồi sức liên tục chăm sóc, theo dõi xử trí các diễn biến trong buồng cao áp.

Sau 30 phút điều trị, tình trạng bệnh nhân dần ổn định, không còn vật vã kích thích, các chỉ số về hô hấp tim mạch đều dần trở lại bình thường. Kết thúc phác đồ điều trị 6 tiếng, bệnh nhân tỉnh táo. Sau 18 tiếng, bệnh nhân tự ngồi dậy được.

Tuy nhiên, do quá trình thiếu oxy kéo dài, gây tổn thương các mô thần kinh, gan, cơ… nên bệnh nhân cần phải điều trị một thời gian để bình phục hoàn toàn.

CO là loại khí không màu, không mùi, không vị. Bình thường trong không khí, CO chỉ chiếm một tỷ lệ rất thấp (khoảng 0,001%). Điều nguy hiểm là khả năng kết hợp của loại khí này với Hb (hemoglobin - một chất vận chuyển oxy trong hồng cầu) mạnh gấp khoảng 240 lần so với oxy.

Vì thế, chỉ cần một lượng nhỏ của khí CO đã có thể chiếm hết hoặc gần hết chỗ vận chuyển oxy của Hb hồng cầu. Điều này dẫn đến tình trạng máu không thể mang oxy đến các mô và tế bào, gây tổn thương tế bào và các mô của cơ thể, có thể gây tử vong hoặc sống thực vật.