Sáng 20/12, một lãnh đạo Công an quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết, vào sáng 19/12, ông Nguyễn Doãn N. (SN 1968, ở huyện Thanh Oai, Hà Nội) đang ở nhà một mình thì nhận được cuộc điện thoại từ một số máy lạ của người đàn ông, giới thiệu là cán bộ Công an thuộc Cục C04 – Bộ Công an.

Ông N. cám ơn Công an phường Mộ Lao và nhân viên ngân hàng. Ảnh CTV.

Khi đó, người ở đầu dây nói ông N. liên quan đến vụ án rửa tiền của tội phạm ma túy và yêu cầu phải hợp tác điều tra. Người tự xưng yêu cầu ông N. kê khai tài sản, số tiền mặt hiện có và số tiền gửi trong ngân hàng.

Chưa dừng lại, người tự xưng cán bộ Công an dùng lời lẽ đe dọa sẽ bắt tạm giam ông N. để điều tra nếu không hợp tác. Cuối cùng, đối tượng yêu cầu ông N. chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng do gã cung cấp nhằm chứng minh việc không liên quan đến tội phạm và dặn ông N. không được nói với người khác biết để đảm bảo bí mật của quá trình điều tra.

Do lo sợ, ông N. làm theo lời của kẻ tự xưng và cho biết gia đình đang có khoản tiền gửi tiết kiệm 1,6 tỷ đồng tại Chi nhánh ngân hàng Seabank Hà Đông.

Nghe ông N. tiết lộ, đối tượng lừa đảo yêu cầu ông đến chi nhánh ngân hàng Seabank Hà Đông để thực hiện giao dịch tất toán sổ tiết kiệm, chuyển toàn bộ số tiền trên vào tài khoản do đối tượng yêu cầu.

Tại ngân hàng, nhân viên nhận thấy ông N. có biểu hiện lo lắng, lại yêu cầu tất toán sổ tiết kiệm trước thời hạn nên nghi ngờ ông đang bị các đối tượng lừa đảo, lập tức liên hệ với Công an phường Mộ Lao để phối hợp giải quyết. Vừa nghe có tiếng người thứ ba xen vào cuộc điện thoại, đối tượng giả danh Công an giăng bẫy ông N. đã tự cắt liên lạc.

Lực lượng Công an phường Mộ Lao đã giải thích cho ông N. hiểu về thủ đoạn giả danh cơ quan Công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Và thời gian qua, đã không có nhiều người được may mắn như ông, nếu không có sự phát hiện, tuyên truyền, cảnh báo của lực lượng chức năng và nhân viên ngân hàng.