Có thẻ PET vẫn đi đổi bằng lái mới.

Ngày 12/10, người dân đổ xô đổi bằng lái giấy sang thẻ PET vẫn tiếp tục diễn ra tại Trường Trung cấp giao thông Tiến Bộ, đường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú (TP.HCM).

Vào buổi sáng, hàng trăm người ngồi kín các hàng ghế trước khu vực làm thủ tục cấp đổi giấy phép. Trước phòng nhận hồ sơ, mọi người chen chúc nộp giấy tờ vào rổ chờ lấy số thứ tự.

Bên trong khuôn viên, nhiều người tất bật điền thông tin.

Người dân chen chân chờ đổi bằng lái PET tại Trường Trung cấp giao thông Tiến Bộ

Ông Nguyễn Thanh Hùng- ngụ huyện Bình Chánh (TP.HCM) - cho biết gần đây có nghe thông tin bằng lái cấp trước năm 2012 phải đi làm lại để đồng bộ với thẻ CCCD trước 15/10, nếu không sẽ mất hiệu lực nên tranh thủ đi làm.

“Tôi nghe rằng nếu không đổi qua thẻ PET thì nếu bị CSGT kiểm tra sẽ bị phạt từ 2-4 triệu đồng. Mọi người gần nhà ai cũng đi đổi nên sáng nay tôi cũng tranh thủ đến đăng ký”, ông Hùng chia sẻ.

Người dân cho biết, khi đến nơi họ được nhân viên tiếp nhận hồ sơ thông báo phải đăng ký số qua tổng đài để lấy số thứ tự, hẹn thời gian giải quyết. Đồng thời, họ cũng thông tin việc đổi bằng lái giấy qua thẻ PET chưa bắt buộc, thông tin lan truyền trên là tin thất thiệt.

Người dân chờ đợi hàng giờ để làm thủ tục đổi bằng lái mới.

Bà Trần Thị Bích Thảo, Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp giao thông Tiến Bộ (TP.HCM) thừa nhận, việc nhiều người dân tiếp nhận thông tin chưa chính xác nên ồ ạt đi đổi giấy phép lái xe, gây quá tải khu vực cấp đổi.

Những ngày qua có nhiều trường hợp người dân có cả xe máy lẫn ô tô đều có thẻ PET vẫn đi đổi. Khi được hỏi lý do thì họ cho biết bằng lái này chưa cập nhật lên được phần mềm định danh mức 2.

Theo bà Thảo, có thể thẻ PET được người dân làm từ thời điểm còn dùng CMND. Hiện nay, người dân chuyển sang CCCD nên số liệu không giống và chưa thể cập nhật lên được hệ thống định danh mức 2. Tuy nhiên, bằng này là bằng mới, hoàn toàn còn giá trị sử dụng và chưa cần thiết phải đi đổi.

“Một số trường hợp một số người đi đổi bằng lái nhưng có hai ba người đi theo gây quá tải hệ thống hạ tầng, tạo áp lực lớn cho bộ phận cấp đổi GPLX tại trường”, bà Thảo cho hay.

Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp giao thông Tiến Bộ cho biết ngoài hệ lụy gây quá tải hạ tầng thì việc người dân đi đổi GPLX nhưng chưa cần thiết đã khiến những người có bằng lái đến hạn phải đổi chịu thiệt thòi, xếp hàng chen lấn.

“Hiện nay, chúng tôi thông báo yêu cầu người dân tích cực gọi lên tổng đài 028.1081 để đặt lịch. Nhân viên trực tổng đài sẽ hướng dẫn cụ thể để họ đăng ký thời gian, lựa chọn địa điểm đổi, các thủ tục hồ sơ. Việc này giúp người dân tiết kiệm thời gian, lựa chọn điểm đổi bằng lái gần nhất giúp giảm áp lực cho bộ phận cấp đổi bằng lái hiện nay”, bà Thảo nói thêm.

Thông báo hướng dẫn đặt lịch qua tổng đài được treo ở lối vào khu vực giữ xe của Trường Trung cấp giao thông Tiến Bộ .

Bằng lái giấy chưa hết thời hạn, không bị phạt

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Bùi Hòa An- Phó Giám đốc Sở GTVT TP.HCM cho biết tại Dự thảo Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ do Bộ Công an chủ trì đang lấy ý kiến góp ý, có nội dung đề xuất đổi toàn bộ giấy phép lái xe mô tô bằng vật liệu giấy sang vật liệu PET nhằm thực hiện tốt hơn việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, trong đó có tích hợp giấy phép lái xe.

“Thông tin này dẫn đến việc, trong những ngày vừa qua một số người dân có bằng lái xe máy bằng giấy thực hiện thủ tục đổi thẻ PET gây quá tải cục bộ, đồng thời ảnh hưởng đến chất lượng phục vụ người dân tại các điểm tiếp nhận hồ sơ cấp đổi GPLX của Sở GTVT”, ông An thông tin.

Để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, lãnh đạo Sở GTVT cho biết sẽ đổi với GPLX môtô bằng giấy được cấp trước ngày 1/7/2012 tại 3 địa chỉ gồm số 252 Lý Chính Thắng, phường 9 (quận 3); số 8 Nguyễn Ảnh Thủ, phường Trung Mỹ Tây (quận 12) và 111 Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì (quận Tân Phú).

Sở GTVT đề nghị người dân thật sự có nhu cầu đổi giấy phép lái xe bằng giấy sang thẻ PET mới đăng ký nộp hồ sơ qua Tổng đài 028.1081. Sau khi đăng ký người dân sẽ được lấy số thứ tự về thời gian và địa điểm cấp đổi giấy phép lái xe giúp thuận tiện, giảm thời gian chờ đợi và công sức, gây quá tải cục bộ tại các điểm tiếp nhận hồ sơ đổi giấy phép lái xe.

Còn đối với giấy phép lái xe ôtô sắp hết hạn vật liệu PET, Sở GTVT TP khuyến khích người dân thực hiện nộp hồ sơ trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Việc cấp đổi trực tuyến góp phần đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả chương trình chuyển đổi số quốc gia, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính; tiết kiệm chi phí và giảm thời gian đi lại của người dân.