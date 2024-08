Khảo sát của PV VietNamNet vào ngày 1/8, tại một số trung tâm đăng kiểm ở TPHCM, lượng xe đến đăng kiểm không cao. Công tác kiểm định diễn ra thuận lợi, nhanh chóng.

Tại Trung tâm Đăng kiểm 50-02S trên đường Tống Văn Trân, quận 11, lượng xe đến chỉ bằng một nửa so với thời điểm vài tháng trước đó.

Cảnh tương tự cũng diễn ra tại Trung tâm Đăng kiểm 50-03S trên đường quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức.

Cảnh vắng vẻ tại hầu hết trung tâm đăng kiểm trên địa bàn TPHCM vào ngày 1/8. Ảnh: Tuấn Kiệt.

Còn tại Trung tâm Đăng kiểm 50-05V, chi nhánh đường Hồng Hà, quận Tân Bình, thời điểm 9h, bên trong khu vực đậu xe chờ lượt kiểm định còn khoảng hơn 10 ô tô.

Người phụ trách chi nhánh cho biết, đơn vị đang hoạt động 2 dây chuyền với công suất tiếp nhận 150 xe/ngày. Trung tâm có hai đăng kiểm viên phải hầu toà, dù vậy các hoạt động vẫn diễn ra xuyên suốt, ổn định.

"Hiện nay vào ngày cao điểm, chúng tôi tiếp nhận chưa đến 100 xe. Điều này khác với dự báo quá tải do thiếu nhân sự, lượng xe đông, xảy ra ùn ứ vào tháng 7, tháng 8" - vị đại diện cho biết.

Các đăng kiểm viên đang kiểm tra, đánh giá tình trạng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe cơ giới. Ảnh: Tuấn Kiệt.

Anh Bùi Vĩnh Thế (37 tuổi, ngụ quận Tân Bình) - khách tới đăng kiểm xe cho biết, có nghe thông tin về việc đăng kiểm viên ra toà, số khác bỏ nghề, khiến nhân sự làm việc tại các trung tâm bị thiếu hụt.

"Ô tô sắp hết hạn đăng kiểm nên tôi chủ động đặt lịch qua app từ nửa tháng trước. Hôm nay, tranh thủ đến từ sớm, khi xếp hàng chờ làm thủ tục, tôi thấy thực tế khác xa so với dự báo. Trung tâm đăng kiểm không quá đông đúc, xếp hàng rồng rắn như đợt trước”, anh Thế nhận xét.

Theo người này, chỉ mất khoảng 1 giờ (bao gồm thời gian chờ tới lượt) đã có thể hoàn tất việc kiểm định xe, không phải xếp hàng đợi lâu.

Anh Bùi Vĩnh Thế khá thảnh thơi khi đi đăng kiểm xe. Ảnh: Tuấn Kiệt.

Tương tự, ông Lê Văn Yên ( 52 tuổi, ngụ quận Tân Bình) chia sẻ rất bất ngờ vì dễ dàng đăng kiểm xe tại Trung tâm đăng kiểm 50-05V, không phải chờ đợi như lần trước.

“Tôi xem tin tức dự báo tình hình đăng kiểm trong tháng 7, tháng 8 sẽ rất căng thẳng, khả năng xảy ra ùn tắc. Thế nhưng, sáng nay đến làm thủ tục thì thấy quá thảnh thơi, chưa đến 1 giờ đã xong việc kiểm định”, ông Yên nói.

Ông Lê Văn Yên mất chưa đến 1 giờ để hoàn tất việc kiểm định ô tô. Ảnh: Tuấn Kiệt.

Lý do 'không ngờ' khiến các trung tâm đăng kiểm thông thoáng

Hôm 18/7, TAND TPHCM chính thức xét xử vụ án tiêu cực tại Cục Đăng kiểm Việt Nam, các trung tâm đăng kiểm, chi cục đăng kiểm tại TPHCM và các địa phương khác. Theo kế hoạch, phiên tòa được xét xử công khai, dự kiến kéo dài trong 3 tháng.

Phiên tòa có số lượng người tham gia đặc biệt lớn, với 254 bị cáo là đăng kiểm viên. Những người này bị khởi tố nhưng vẫn đang làm việc.

Trước thời điểm diễn ra xét xử vụ án, nhiều chuyên gia và cơ quan chức năng bày tỏ lo ngại về nguy cơ ùn tắc tại các trung tâm đăng kiểm trên cả nước với 'điểm nóng' là các thành phố lớn như TPHCM.

Tuy nhiên, trái với dự báo, các trung tâm đăng kiểm trên địa bàn TPHCM vẫn hoạt động bình thường, không xảy ra quá tải hoặc ùn tắc trong suốt thời gian xét xử vụ đại án.

Người dân đưa ô tô đi đăng kiểm không phải chờ lâu như trước. Ảnh: Tuấn Kiệt.

Về việc này, Phó giám đốc Sở GTVT TPHCM Bùi Hoà An cho hay, địa bàn thành phố có 18 trung tâm đăng kiểm hoạt động. Các trung tâm đăng kiểm đều được bổ sung nhân sự theo quy định để có thể hoạt động ít nhất 1 chuyền nhằm phục vụ nhu cầu người dân.

Về lý do các trung tâm đăng kiểm vắng vẻ, ông An cho biết, theo chu kỳ hàng năm vào khoảng tháng 7 âm lịch hoặc thời điểm tháng 8, tháng 9, lượng xe đến hạn kiểm định giảm sâu, nên hoạt động của các trung tâm thời gian này ổn định, đảm bảo phục vụ khách. Ông An cho biết, tình hình đăng kiểm sẽ tăng lại vào các tháng sau đến cuối năm.

Dù vậy, trong thời gian diễn ra phiên tòa xét xử đại án đăng kiểm, một số lượng lớn các trung tâm, chi nhánh đăng kiểm trên địa bàn thành phố có thể phải tạm ngừng hoạt động. Do đó, người dân được khuyến cáo nên chủ động đi đăng kiểm sớm.