Sau khoảnh khắc đón năm mới, hàng nghìn người dân TPHCM đã đến chùa Vĩnh Nghiêm (quận 3) cầu mong sức khỏe và bình an. Ở phía sân chùa, rất đông phật tử thắp nhang cầu nguyện.

Phi Vân (quận Bình Tân) sau khi đi xem pháo hoa cùng bạn đã ghé ngay chùa Vĩnh Nghiêm để cầu bình an, sức khoẻ cho năm mới. "Năm nào tôi cũng đi chùa rạng sáng mùng 1 Tết cùng với gia đình. Năm nay lớn hơn chút nên tôi xin cùng đi với bạn", Vân nói.

1h sáng mùng 1 Tết, hàng nghìn người đã tới chùa mang theo hương, hoa, lễ vật để thắp hương.

Sau khi thắp hương lễ phật, hàng trăm người xếp hàng chờ đến lượt tự tay gõ vang 3 tiếng chuông. "Trong thời khắc năm mới, tiếng chuông là thể hiện sự giao hòa giữa trời và đất, xua đuổi âm khí, đón xuân ấm áp về. Ngoài ra, nó cũng được coi là lời nguyện cầu sự an lành cho mọi người", chị Thanh Bình chia sẻ.

Dòng người xếp hàng dài phía trước chánh điện rung chuông cầu bình an.

Công Duy (quận Phú Nhuận) giữ thói quen đi lễ chùa mùng 1 Tết cùng phụ huynh của mình nhưng lần này mẹ bị bệnh, anh đi một mình và cầu mong sức khỏe cho bà, công việc thuận lợi.

Nhiều người ngoài việc lễ bái, còn tranh thủ sờ vào chân tượng Phật để lấy may, "xin vía" đầu năm.

Bên trong chánh điện chùa Vĩnh Nghiêm rất đông người dân ra vào làm lễ.

Người Việt tin rằng đi lễ đầu năm không đơn giản chỉ để ước nguyện, mà đó còn là khoảnh khắc để con người hòa mình vào chốn tâm linh, bỏ lại phía sau bao vất vả trong cuộc sống.

Từ người già, người trẻ đều chắp tay niệm Phật. Người thì cầu tài, cầu lộc, cầu duyên, người cầu bình an, sức khỏe cho mình và người thân trong gia đình.

Sau khi thắp hương hết các điện Phật, nhiều gia đình thực hiện phóng sinh, thả chim sẻ bay về trời.

Nhiều người khi ra về còn mua túi muối may mắn. Muối mặn có ý nghĩa xua đuổi tà ma, đem lại may mắn khi khởi đầu một năm mới. Muối cũng biểu trưng cho sự đậm đà, trong các mối quan hệ. Còn gạo mang đến sự no ấm quanh năm.

Lan Hương cùng phụ huynh đi chùa vào những giờ phút đầu năm mới để cầu bình an, mạnh khoẻ, hạnh phúc. Hai bố con ra về với "cành lộc" trên tay để chuẩn bị sớm dậy đi chúc Tết họ hàng.