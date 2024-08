Vừa qua, HĐND thành phố Từ Sơn khóa I, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp thứ 16 nhằm đánh giá kết quả tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; bàn, quyết nghị phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 và một số nội dung quan trọng khác.

6 tháng đầu năm, thành phố Từ Sơn triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đạt kết quả tích cực. Sản xuất công nghiệp tiếp tục duy trì, phát triển, tổng giá trị sản phẩm công nghiệp ước đạt hơn 69.552 tỷ đồng, bằng 104,7% so cùng kỳ; doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng đạt 11.488 tỷ đồng, bằng 109,1% so cùng kỳ; thu ngân sách Nhà nước đạt hơn 1.833 tỷ đồng, bằng 50,3% dự toán và bằng 112,8% so cùng kỳ...

Công tác quy hoạch, quản lý đất đai, trật tự xây dựng, tài nguyên - môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm được chú trọng. Bên cạnh đó đẩy mạnh công tác chuyển đổi số đặc biệt là đưa số hóa vào sâu trong đời sống người dân.

Chất lượng giáo dục đại trà và mũi nhọn được nâng cao, thành phố là đơn vị dẫn đầu toàn tỉnh về số giải và chất lượng giải cuộc thi học sinh giỏi cấp tỉnh với tổng số 89 giải.

Các vấn đề về an toàn giao thông, an sinh xã hội, an ninh trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo.

Bà Ngô Thị Huệ (70 tuổi) cho biết, Từ Sơn ngày nay đã thay da đổi thịt hoàn toàn, trở thành một nơi hiện đại, nhộn nhịp với cuộc sống tiện nghi. "Đời sống tinh thần của người dân được nâng cao, các vấn đề về y tế, bảo hiểm được quan tâm, chú trọng khiến tôi thấy rất yên tâm", bà Huệ nói.

6 tháng cuối năm 2024, thành phố Từ Sơn tiếp tục thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh thu hút đầu tư và phát triển các doanh nghiệp, nhất là hỗ trợ các làng nghề truyền thống gắn với xúc tiến thương mại, liên kết tiêu thụ sản phẩm; chú trọng phát triển thương mại văn minh, hiện đại; tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, quy hoạch, quản lý đô thị, tài nguyên môi trường; nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội; thực hiện cải cách hành chính, xây dựng chính quyền vững mạnh, phục vụ tốt nhu cầu của người dân và doanh nghiệp…

Ngoài việc thúc đẩy phát triển để thu hút đầu tư từ các doanh nghiệp bên ngoài, thành phố còn chú trọng phát triển vào kinh tế địa phương với các mặt hàng gỗ thủ công mỹ nghệ. Thông qua đó thực hiện phát triển toàn diện về kinh tế dựa vào nguồn lực của cả trong lẫn ngoài.