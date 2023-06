Chờ màn collab của siêu hit tỷ view

Cháy vé chỉ sau chưa tới 24 giờ mở bán chính thức, 8Wonder - lễ hội âm nhạc đẳng cấp quốc tế được tổ chức lần đầu tiên tại Hòn Tre, Nha Trang vào ngày 22/7 tới đây đang là sự kiện được săn đón nhất mùa hè này, đặc biệt với sự góp mặt của ngôi sao hạng A quốc tế Charlie Puth.

Với phần biểu diễn kéo dài hơn 75 phút tại 8Wonder, cộng đồng yêu nhạc đang hồi hộp dự đoán setlist Charlie Puth sẽ mang tới Việt Nam. Phong cách âm nhạc của ca sỹ, nhạc sỹ, nhà sản xuất âm nhạc 9x Charlie Puth khá đa dạng từ Dance-Pop, Pop Soul đến Contemporary R&B, hứa hẹn dẫn dắt khán giả đi từ cảm xúc từ lãng mạn, lắng đọng đến giai điệu sôi động khiến bạn “không ngừng nhún nhảy”.

Đầu tiên phải kể đến đĩa đơn đầu tay “Marvin Gaye” kết hợp cùng Meghan Trainor vào năm 2015 đứng đầu bảng xếp hạng ở New Zealand, Ireland và Vương quốc Anh và đạt vị trí thứ 21 trên Billboard Hot 100 của Mỹ. Nhiều người yêu nhạc Việt mong muốn siêu phẩm gây thương nhớ này sẽ một lần nữa vang lên trên sân khấu 8Wonder.

Trong list được khán giả Việt "thuộc nằm lòng”, hàng nghìn người hâm mộ đặc biệt mong chờ những giai điệu ca khúc nổi danh toàn cầu “See you again” của Charlie Puth kết hợp cùng Wiz Khalifa trong phim Furious 7. Ca khúc này đã thống lĩnh Top 1 Billboard Hot 100 trong 12 tuần, giành giải Quả Cầu Vàng cho hạng mục nhạc phim và 3 đề cử Grammy bao gồm 1 giải Big Four cho Ca khúc của năm. Đây cũng là ca khúc đạt kỷ lục xấp xỉ 6 tỷ view trên nền tảng âm nhạc YouTube.

Câu hỏi được nhiều người quan tâm không kém là: Trên sân khấu của lễ hội âm nhạc lớn nhất mùa hè này, “We don’t talk anymore” - siêu hit 3 tỷ lượt xem của Charlie Puth có được tái hiện theo một phong cách mới trên sân khấu 8Wonder? Bài hát sâu sắc và nội tâm, được phối khí với guitar acoustic và synth theo âm hưởng tropical music, vừa nhẹ nhàng vừa vui tươi gợi lên cảm giác hoài niệm về mùa hè, đã làm say lòng hàng triệu người hâm mộ trên khắp thế giới.

Tại 8Wonder, nhiều người hâm mộ đang chờ đợi lần đầu được thưởng thức những giai điệu quen thuộc này. Và, sẽ càng tuyệt vời hơn nữa nếu đó là những bản hit “khoác áo mới” hay những màn collab (kết hợp) “lịch sử” bởi chiếm phần lớn trong “gia tài” hits của Charlie Puth là những ca khúc collab nổi đình nổi đám trên toàn cầu. Hà Anh Tuấn, Hồ Ngọc Hà, HieuThuHai, Mono hay Tlinh, Amee, DJ Mie, ai trong dàn nghệ sỹ hot-hit hàng đầu showbiz Việt có mặt tại 8Wonder sẽ góp giọng cùng “ngôi sao tỷ view”? Nếu thành hiện thực, đó sẽ là giây phút bùng nổ của đại nhạc hội tầm cỡ thế giới 8Wonder.

“Phát cuồng” với những giai điệu mang không khí hội hè bất tận

Không chỉ nổi tiếng với những màn kết hợp đỉnh cao với các nghệ sỹ quốc tế, Charlie Puth còn có cả một “gia tài đồ sộ” những bản solo hits cho riêng mình. Ra mắt năm 2017, Attention đã nhanh chóng khuấy đảo mọi nền tảng âm nhạc trực tuyến và là một trong những đĩa đơn solo thành công nhất của Charlie. Bởi thế, theo dự đoán của nhiều người, trên sân khấu 8Wonder, người hâm mộ sẽ được thưởng thức bài hát gây nghiện với quãng giọng khủng của Charlie Puth.

One call away - bản hit nằm trong album “Nine Track Mind” với âm hưởng lãng mạn, bay bổng cũng nhận được nhiều chờ đợi với những vị khách may mắn đã đặt thành công tấm vé 8Wonder. Hay How long, Cheating on you, Dangerously… đều là các ca khúc được yêu thích trên toàn cầu, được đồn đoán nhiều khả năng nằm trong setlist mà Charlie mang tới sàn diễn 8Wonder tại Nha Trang sắp tới.

“Charlie” - album mới nhất ra mắt vào cuối 2022 cũng được fan hâm mộ Việt ngóng đợi được thưởng thức trực tiếp trên sân khấu 180 độ view biển tuyệt đẹp tại đảo Hòn Tre ngày 22/7 tới đây. Album đã có hơn 1 tỷ lượt phát trực tuyến toàn cầu và nhận cơn mưa lời khen từ các nhà phê bình trên khắp thế giới với các bài hát Light Switch, Smells Like Me, I Don't Think That I Like Her, Loser...

Đặc biệt, bản hit Left and Right song ca cùng ngôi sao KPop Jungkook của nhóm nhạc đình đám BTS có được Charlie thể hiện lại tại 8Wonder hay không cũng khiến nhiều khán giả tò mò. Giai điệu mang không khí lễ hội mùa hè này chắc chắn sẽ khiến hàng ngàn khán giả “phát cuồng”, không thể đứng yên. Đây cũng là những ca khúc nằm trong setlist của tour lưu diễn vòng quanh thế giới mới nhất “Charlie Live Experience, tour diễn đang gây “bão” tại nhiều quốc gia hiện nay.

“Kỳ quan cảm xúc không giới hạn - Infinity Wonder” - 8Wonder là lễ hội hội âm nhạc quốc tế lớn được tổ chức tại đảo Hòn Tre, Nha Trang. Sự quy tụ của ngôi sao hàng đầu thế giới Charlie Puth và 7 “hitmakers” đình đám của làng nhạc Việtm hứa hẹn đốt cháy không gian “đại dương vô cực” của 8Wonder với những màn trình diễn bùng nổ cảm xúc được hàng vạn khán giả ngóng đợi.

Không chỉ được trải nghiệm trọn vẹn thế giới âm nhạc đỉnh cao, người tham dự còn có thể tận hưởng không giới hạn các hoạt động hấp dẫn tại Lễ hội biển quốc tế WonderFest 2023 tại Nha Trang như trình diễn carnival, cuộc thi cosplay, cuộc thi flashmob, liên hoan Âm nhạc Indie, các vũ điệu Hawaii, các trải nghiệm giải trí nước đầy hứng khởi cùng âm nhạc DJ… Đây sẽ là chuỗi hội hè bùng nổ, đánh dấu sự khởi đầu không thể tuyệt vời hơn của thương hiệu Lễ hội biển quốc tế thường niên WonderFest.

Để chuẩn bị cho hành trình đáng mong chờ ấy, rất nhiều fan hâm mộ đã rủ nhau cùng ôn lại playlist của Charlie Puth và các ngôi sao yêu thích, lên “dây cót” và chuẩn bị hành lý sẵn sàng cho chuyến trải nghiệm cảm xúc thăng hoa không giới hạn tại Hòn Tre, Nha Trang tháng 7 tới.

Thế Định