Hai kênh thể thao quốc tế SPOTV và SPOTV2 vừa ra mắt chiều 16/1, mang tới cho người hâm mộ thể thao các giải đấu độc quyền hấp dẫn. Ở môn bóng đá, những người yêu mến Ronaldo sẽ được xem siêu sao người Bồ Đào Nha thi đấu ở Saudi Pro League.

Khán giả Việt Nam có thêm nhiều lựa chọn về truyền hình thể thao

Bên cạnh giải Saudi Pro League, hai kênh thể thao trên còn sở hữu bản quyền của các giải đấu khác như đua xe mô tô Grand Prix (MotoGP); US Open và Wimbledon; BWF World Tour, BWF Major Events; Golf Major The Open và The Masters; World Table Tennis...

Việc đưa thêm kênh SPOTV và SPOTV2 nằm trong chiến lược đưa trở lại các kênh thể thao quốc tế, sau 2 năm vắng mặt tại thị trường Việt Nam. Qua đó giúp thỏa niềm đam mê thể thao của khán giả Việt, góp phần đưa nền thể thao nước nhà có nhiều cơ hội tiếp cận, nhập cuộc với các giải đấu thể thao đẳng cấp thế giới.