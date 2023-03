Trong show thời trang The garden of dream của NTK Kelvin Phạm, người mẫu 17 tuổi Uyên Nhi đảm nhận vai trò first face (mở màn). Sự tự tin trong phần trình diễn của cô gây ấn tượng với khán giả.

Uyên Nhi không khỏi hồi hộp khi lần đầu thử sức trong vai trò mới. Cô dành thời gian tập luyện, trao đổi với nhà thiết kế để đảm bảo thể hiện đúng tinh thần trang phục. Người mẫu trẻ cho biết hạnh phúc của mình là khoảnh khắc được sải bước trên sân khấu.

Dù lịch học dày đặc, Uyên Nhi vẫn thu xếp tham gia show diễn này. Cô tranh thủ thời gian rảnh rỗi mọi lúc mọi nơi để tập luyện. “Tôi cố gắng cân bằng thời gian để mỗi ngày 20-30 phút, rảnh là tập. Tôi thường xem những clip catwalk của cô Hoàng Thuỳ, Ngọc Châu…", Uyên Nhi chia sẻ.

Nguyễn Ngọc Uyên Nhi đang là học sinh lớp 12 chuyên Anh Trường THPT Năng khiếu, Đại học Tân Tạo. Nữ sinh từng vào Top 5 Miss Teen International Việt Nam 2022, giành giải thưởng Người đẹp Nhân ái.

Sau cuộc thi, Uyên Nhi nhận được không ít lời mời biểu diễn nhưng cô ưu tiên chọn việc học. “Bố mẹ không can thiệp nhiều vào chuyện học hay chạy show nhưng tôi phải có trách nhiệm với cuộc đời mình. Với tôi, việc học quan trọng nhất trong lúc này”, cô chia sẻ.

Uyên Nhi đang học lớp 12, còn mấy tháng nữa sẽ bước vào kỳ thi đại học. Mục tiêu của nữ sinh là vào được ngôi trường tốt và tiếp tục việc học văn hóa. Bên cạnh đó, cô cũng sẽ hoạt động nghệ thuật năng nổ hơn khi tự chủ được thời gian.

“Tôi nghĩ rằng, những cô gái xinh đẹp có kiến thức sẽ nhìn nhận và quyết định vấn đề tốt hơn, tiếng nói có sức mạnh lan toả hơn với mọi người”, nữ sinh 17 tuổi cho hay.