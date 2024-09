Park Ji An trong vai mẹ của Song Hye Kyo. Ảnh: Netflix

Park Ji An sinh năm 1972, gây ấn tượng với vai Jeong Mi Hee, mẹ của Moon Dong Eun (Song Hye Kyo đóng) trong series phim The Glory (Vinh quang trong thù hận).

Trang Sports Chosun đưa tin ngày 30/9, Park Ji An đã qua đời sau thời gian chiến đấu với căn bệnh nhồi máu não. Nữ nghệ sĩ mất lúc 4h50 sáng nay (giờ Việt Nam). Tang lễ của Park Ji An sẽ diễn ra tại Trung tâm y tế Asan ở Seoul, Hàn Quốc vào ngày 2/10 tới.

Thông tin trên đã được công ty đại diện Villiance của nữ diễn viên công bố trong thông báo chính thức. "Chúng ta sẽ mãi nhớ đến cô ấy như một người đam mê diễn xuất cho tới phút cuối của cuộc đời. Một lần nữa, chúng tôi bày tỏ lời chia buồn sâu sắc và cầu nguyện cho linh hồn người đã mất an nghỉ", trích thông báo của công ty Villiance.

Diễn viên Park Ji An. Ảnh: Sports Chosun

Park Ji An bắt đầu được biết đến với bộ phim Coastline ra mắt năm 2002, kế đến là các phim Gidam (2007) và Gonjiam (2018)... Tuy nhiên, bộ phim ấn tượng nhất của Park Ji An cho đến nay vẫn là The Glory.

Park Ji Ah và Song Hye Kyo trong trích đoạn phim "The Glory" (Nguồn: Netflix)

Theo Sports Chosun