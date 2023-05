Chiều nay (27/5), lãnh đạo Công an Thị trấn Tiên Lãng (huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng) cho biết, vào khoảng 12h30 tại cầu Khuể có 1 vụ nhảy sông tự tử nhưng nạn nhân may mắt sống sót, được công an đưa đi bệnh viện.

Người đàn ông bỏ xe trên cầu và nhảy sông tự tử

Vào thời gian trên, một người đàn ông nước ngoài, 31 tuổi đi xe máy lên cầu Khuể, rồi để lại phương tiện và bất ngờ nhảy xuống dòng sông.

Tuy nhiên khi người này rơi xuống sông một lúc thì nổi lên mặt nước do bơi và bám được vào một chiếc phao giữa dòng.

Người nước ngoài được đưa đến cơ quan y tế.

Nhận được tin báo, cơ quan công an đã huy động cano để cứu vớt nạn nhân và đưa người này vào Trung tâm Y tế huyện Tiên Lãng để kiểm tra tình trạng sức khoẻ. Tại cơ quan y tế người đàn ông tỉnh táo và không bị nguy hiểm đến tính mạng.