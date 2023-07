Bác sĩ Nguyễn Tiến Độ, Khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh cho biết, bệnh nhân N.T.L (trú tại thôn Chiến Thắng, xã Khánh Vĩnh Yên, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) nhập viện trong tình trạng đứt cơ vùng lưng, con dao vẫn đang cắm vào vùng sườn lưng. Khoảng cách giữa 2 đầu dao vào và dao ra khoảng 6cm, sâu 2,5cm, máu chảy nhiều.

Chị L. nhập viện trong tình trạng con dao vẫn găm trên cơ thể.

Sau khi tiếp nhận, bệnh nhân được chuyển lên Khoa Gây mê hồi sức để tiến hành mổ cấp cứu, xử lý vết thương, rút dao rồi cắt lọc, cầm máu và đặt dẫn lưu vết mổ. Sau 2 ngày điều trị, sức khỏe bệnh nhân ổn định, vết mổ khô, dẫn lưu vết mổ ra ít dịch, dự kiến xuất viện trong vài ngày tới.

Nói về hành vi của ông N.Q.H (chồng chị L.), Công an huyện Can Lộc thông tin xét về tính chất thì rất nguy hiểm, nhưng rất may hậu quả còn nhẹ.

“Hiện đơn vị đang lập hồ sơ ban đầu, sẽ căn cứ vào mức độ thương tích để xử lý. Tuy nhiên, nếu bị hại có đơn từ thì sẽ xem xét về tội cố ý gây thương tích”, Công an huyện Can Lộc cho biết.

Như VietNamNet đã đưa tin, vào khoảng 14h ngày 22/7, do mâu thuẫn trong cuộc sống dẫn đến cãi vã xô xát, ông N.Q.H (SN 1979, trú tại thôn Chiến Thắng, xã Khánh Vĩnh Yên) đã cầm con dao nhọn phóng vào người vợ mình.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, chị L. được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng con dao vẫn găm trên cơ thể.

Được biết, ông H. làm nghề thợ xây, thường hay rượu chè. Mỗi lần uống rượu về thường quấy phá, chửi bới vợ con khiến gia đình bất hoà.