Sáng 23/7, ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch UBND xã Khánh Vĩnh Yên (huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) xác nhận, một người phụ nữ trên địa bàn bị chồng dùng dao nhọn phóng xuyên lưng, hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn về tiền bạc.

Chị L. được đưa đến bệnh viện cấp cứu

Trước đó, vào khoảng 14h ngày 22/7, do mâu thuẫn về chuyện tiền bạc, ông Nguyễn Quang H. (SN 1976, trú tại thôn Chiến Thắng, xã Khánh Vĩnh Yên) và vợ là bà Nguyễn Thị L. đã xảy ra cãi vã dẫn đến xô xát.

Trong lúc nóng giận vì có hơi men, ông Nguyễn Quang H. đã dùng dao nhọn phóng trúng người bà L. Ngay sau khi sự việc xảy ra, bà L. được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng con dao vẫn găm trên cơ thể.

Nhận được tin báo, Công an xã Khánh Vĩnh Yên đã phối hợp cùng Công an huyện Can Lộc có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Một người hàng xóm thông tin, khi cả xóm đang nghỉ trưa thì nghe bà L. kêu cứu. Chạy sang thì thấy bà L. đang vòng tay ôm con dao trên lưng. Không kịp gọi taxi, một người dân đã chở ra trạm y tế rồi tiếp tục đưa xuống Trung tâm y tế huyện Can Lộc bằng xe máy.

Ngôi nhà của vợ chồng bà L. nơi xảy ra vụ việc

Cũng theo người hàng xóm, ông H. làm nghề thợ xây và thường hay rượu chè. Mỗi lần uống rượu về thường quấy phá, chửi bới vợ con, còn bà L. làm nông, là người hiền lành. Gia đình có 3 người con, con gái đầu đã học xong 12, con trai thứ 2 năm nay lên lớp 6, con gái út lên 3 tuổi.