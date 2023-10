Công an tỉnh Lai Châu cho biết vụ án mạng trên đã được các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an huyện Sìn Hồ làm rõ.

Theo đó, hồi 9/7/2023, đơn vị này nhận được tin báo về việc bà Chẻo D. H. (SN 1950, trú tại Sèng Lảng, Tả Phìn, Sìn Hồ) tử vong bất thường ngay tại nhà. Tiến hành khám nghiệm hiện trường, thi thể nạn nhân bắt đầu phân huỷ, nhiều vết thương chí mạng ở vùng đầu do vật cứng gây ra.

Theo nhận định ban đầu, khả năng đây là vụ án giết người cướp của, bởi người phụ nữ này mới bán đất được hơn 200 triệu đồng. Do bà H. chỉ sống một mình trong căn nhà giữa khu vực đồi núi vắng vẻ, nên trước và sau thời điểm phát hiện thi thể, người dân không hề hay biết gì.

Tiếp tục tìm kiếm manh mối, công an phát hiện dù đồ đạc trong nhà bị lật tung nhưng số tiền hơn 200 triệu đồng vẫn còn nguyên. Do vậy, nguyên nhân có thể sau khi gây án, dù chưa tìm thấy tiền nhưng vì hoảng sợ nên hung thủ đã bỏ trốn, cũng có thể mục đích gây án để trả thù.

Ngôi nhà xảy ra vụ án mạng. Ảnh: Công an cung cấp

Tiếp tục mở rộng vụ án, cơ quan điều tra nhận thấy, địa phương nơi bà H. sinh sống có nhiều đối tượng nghiện ma túy. Bản thân nạn nhân lại có rất nhiều mâu thuẫn cá nhân với hàng xóm. Điều này khiến công tác khoanh vùng, xác định đối tượng khả nghi gặp nhiều khó khăn.

Tiến hành rà soát các mối quan hệ, các điều tra viên nhận được thông tin trước đây bà H. bán đất cho một người dân trong thôn với giá 200 triệu đồng. Người này đã giữ lại 10 triệu với thỏa thuận khi nào bà H. rời đi và giao đất thì anh ta sẽ trả nốt số tiền. Tuy nhiên, bà H. không chuyển đi khiến 2 bên nảy sinh mâu thuẫn.

Người hàng xóm khả nghi lập tức được mời lên làm việc. Trước cơ quan công an, anh rất bình tĩnh khai báo toàn bộ di biến động trong thời gian vụ án xảy ra. Vào ngày xảy ra vụ án, gia đình người này cùng với một vài người khác đã vào Nghệ An.

Các điều tra viên tiếp tục nhận định, những vết thương trên đầu nạn nhân rất nặng, chứng tỏ hung thủ khi ra tay đã quyết liệt. Điều này đúng với diễn biến của các vụ án giết người vì mâu thuẫn, thù tức.

Những người có mâu thuẫn lớn nhỏ khác với nạn nhân tại địa phương đều được triệu tập, thế nhưng đều có chứng cứ ngoại phạm. Những đối tượng nghiện ma tuý cũng lần lượt được xác minh nhưng cơ quan điều tra vẫn không tìm được đối tượng khả nghi.

Sau khi phát động phong trào người dân tố giác tội phạm, bất ngờ, một người dân đã cung cấp thêm một đối tượng có mâu thuẫn với nạn nhân. Theo đó, nghi phạm Tẩn Yêu Hò (64 tuổi, trú tại Sèng Lảng, Sìn Hồ, Lai Châu) có cãi vã với bà Hin về việc tranh chấp đất đai, cây ngô trên ruộng bị nhổ. Tiến hành xác minh, các trinh sát nhận thấy vào thời gian vụ án, người đàn ông này sinh hoạt bình thường. Nghi phạm Hò dặn người nhà nếu công an hỏi thì nói ông ta ở nhà vào thời điểm vụ án xảy ra.

Nghi phạm Tẩn Yêu Hò thực hiện lại hành vi sát hại nạn nhân. Ảnh: CACC

Từ manh mối quan trọng này, hơn 100 cán bộ, chiến sỹ được huy động để bắt giữ nghi phạm. Tại thời điểm bị bắt, nghi phạm tỏ ra hết sức ngạc nhiên, nhằm qua mắt công an.

Tuy nhiên, bằng các chứng cứ đưa ra, nghi phạm Hò đã khai nhận toàn bộ hành vi tội ác. Theo đó, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ với nạn nhân liên quan đến đất trồng ngô nên tối 5/7, biết bà H. ở nhà một mình, nghi phạm Hò cầm theo chiếc búa đinh rồi lẻn sang nhà nạn nhân rồi dùng búa đánh liên tiếp vào đầu người phụ nữ này.

Thấy nạn nhân tử vong, nghi phạm Hò bỏ đi ra bờ ruộng, lấy nước rửa sạch vết máu dính trên búa và lững thững đi về, cất giấu hung khí. Suốt thời gian sau đó, biết công an điều tra, nghi phạm Hò cố gắng tỏ ra bình thường.