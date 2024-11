Ngày 12/11, TP Hà Nội cho biết đang điều tra vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, xảy ra tại phường Yết Kiêu, quận Hà Đông.

Ảnh minh họa.

Quá trình điều tra, công an xác định, Nguyễn Thị Phương Du (SN 1982, ở quận Cầu Giấy, hiện ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) không phải nhân viên ngân hàng, không thuộc diện đối tượng mua cổ phiếu nội bộ, không sở hữu cổ phiếu nội bộ của một ngân hàng ở Hà Nội.

Nhưng người phụ nữ này đã đưa ra thông tin về việc mình được ưu tiên mua được lô cổ phiếu nội bộ ESOP ưu đãi dành cho nhân viên, cổ đông do ngân hàng phát hành rồi bán lại với giá thấp hơn giá niêm yết để chiếm đoạt tài sản của các nhà đầu tư.

Bước đầu công an xác định, tin lời Du, nhiều người đã chuyển cho đối tượng tổng cộng hơn 3 tỷ đồng. Để phục vụ công tác điều tra, công an đề nghị ai là người bị Nguyễn Thị Phương Du chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức nhận tiền mua cổ phiếu nội bộ của ngân hàng, liên hệ với Công an TP Hà Nội để giải quyết.