Theo phong thuỷ cũng như quan niệm của người Việt, nếu sở hữu một chiếc xe có màu sắc hợp mệnh sẽ mang tới tài lộc, may mắn, bình an cho chủ xe. Ngược lại, nếu chọn màu xe xung khắc dễ gây nên những bất trắc, hỏng hóc trên đường, còn chủ xe sinh tâm lý bồn chồn, thấp thỏm lo âu khi lái xe.

Chính vì yếu tố đó, nhiều người cho rằng, ngoài mẫu mã, kiểu dáng và thương hiệu thì màu ngoại thất của xe chính là một trong những yếu tố quan trọng nhất khi quyết định tậu một chiếc xế hộp.

Theo quan niệm phong thuỷ, màu sắc xe ô tô hợp mệnh sẽ mang tới tài lộc, may mắn, bình an cho chủ xe.

Tuổi Kỷ Mùi 1979 hợp và không hợp với màu xe nào?

Thông thường, chủ nhân tuỳ theo tuổi và bản mệnh của mình (Kim, Mộc, Thuỷ, Hoả, Thổ) sẽ lựa chọn màu của chiếc xe đúng mệnh hoặc chọn các hành mệnh tương sinh, đồng thời hạn chế chọn những màu xe có hành mệnh tương khắc.

Với người tuổi Kỷ Mùi, sinh từ ngày 28/1/1979 đến 15/2/1980 Dương lịch, thuộc mệnh Hỏa (Thiên thượng Hỏa - Lửa trên trời). Căn cứ theo thuyết ngũ hành tương sinh/tương khắc, mối quan hệ tương sinh với mệnh Hỏa là mệnh Mộc và Thổ (Mộc sinh Hoả, Hoả sinh Thổ), còn tương khắc là mệnh Thủy và Kim (Thuỷ khắc Hoả, Hoả khắc Kim).

Do đó, với người sinh năm 1979 thuộc mệnh Hỏa, chủ xe sẽ hợp nhất với chính màu bản mệnh của mình là đỏ, tím, hồng hoặc cam đậm. Mệnh Mộc tương sinh gồm các dải màu xanh lá cây cũng là sự lựa chọn tốt với những người mệnh Hoả. Ngoài ra, mệnh Thổ gồm các màu nâu, vàng đậm cũng khá phù hợp với những người sinh năm 1979.

Ngược lại, mệnh Hoả của tuổi Kỷ Mùi 1979 nên tránh các màu tương khắc là mệnh Thuỷ và Kim. Cụ thể, mệnh Thuỷ gồm các màu đen, xanh nước biển; còn mệnh Kim gồm trắng, bạc, ghi, vàng nhạt. Đây đều là những màu xe khá phổ biến trên thị trường hiện nay.

Màu đỏ, xanh lá cây hay nâu,... rất phù hợp với những người tuổi Kỷ Mùi 1979. Ảnh minh hoạ: Hoàng Hiệp

Việc chọn đúng màu xe hợp phong thuỷ được cho là sẽ đem lại vận khí tốt, đem lại may mắn cho chủ nhân. Tuy nhiên, các chuyên gia vẫn cho rằng, xe cộ là phương tiện giao thông và nhân tố đem lại sự an toàn, bình an trước tiên vẫn phải là con người.

Dù một chiếc xe có màu hợp mệnh với mình hay không, hãy luôn lái xe một cách văn minh, tuân thủ tốt các quy định về Luật Trật tự an toàn giao thông, đồng thời thường xuyên bảo dưỡng, bảo trì để xế cưng trong tình trạng kỹ thuật tốt nhất mỗi khi ra đường.

