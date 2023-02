Khi người vi phạm đòi xem chuyên đề, kế hoạch công tác của cảnh sát

Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, lực lượng Cảnh sát 141 có nhiệm vụ, đặc thù riêng nên người dân không được xem chuyên đề, kế hoạch của các tổ công tác liên ngành này.

Trước việc tài xế V.Đ.N. (SN 1995, trú tại Phú Thọ) điều khiển ô tô mang biển số 30H-484.XX không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn của Tổ công tác liên ngành Y11/141 (Công an TP Hà Nội) với lý do không được xem chuyên đề, kế hoạch của tổ công tác, đại diện Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, cán bộ chiến sĩ đã làm đúng theo quy định.

Đại diện Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho hay, căn cứ Thông tư 65, kế hoạch tuần tra kiểm soát của lực lượng CSGT được thông báo công khai hàng tháng, hàng tuần tại đơn vị và trên Cổng thông tin của Công an TP Hà Nội. Vì vậy, khi có nhu cầu, người dân có thể đến đơn vị hoặc truy cập vào cổng thông tin để xem.

Lực lượng Cảnh sát 141

Tổ công tác liên ngành 141 là tổ công tác đặc biệt của Công an TP Hà Nội với nhiệm vụ đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm và thực hiện các chuyên đề nóng của Phòng CSGT và Công an TP.

Kế hoạch của các tổ công tác 141 đã được thông qua Ban chỉ đạo 141 của Công an TP, hàng ngày được phân công theo sự chỉ đạo của lãnh đạo Phòng CSGT và Công an TP để đảm bảo công tác nghiệp vụ. Do vậy, người vi phạm không được yêu cầu xem chuyên đề, kế hoạch của các tổ công tác này.

Đại diện Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết thêm, Tổ công tác liên ngành 141 được thành lập từ năm 2011. Các tổ này bao gồm CSGT, Cảnh sát hình sự, Cảnh sát cơ động... Lực lượng Cảnh sát 141 có vai trò quan trọng trong công tác giữ gìn trật tự an ninh, an toàn giao thông tại Thủ đô.

Tổ Cảnh sát 141 hóa trang làm nhiệm vụ phòng chống đua xe trái phép

Trước đó, tối 12/2, Tổ công tác Y11/141 thực hiện lập chốt tại nút giao Lê Trọng Tấn – KĐT Park City (Hà Đông).

Đến 20h35 cùng ngày, tài xế V.Đ.N. được lực lượng chức năng yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn. Tuy nhiên, tài xế này không chấp hành mà yêu cầu tổ công tác cho kiểm tra chuyên đề, kế hoạch công tác.

Mặc dù Trung tá Nguyễn Đức Huấn, tổ trưởng Tổ công tác Y11/141 giải thích cho tài xế V.Đ.N. biết việc người vi phạm không được phép kiểm tra chuyên đề của Tổ công tác 141 vì đây là kế hoạch mật do Công an TP ban hành, nhưng tài xế N. tiếp tục yêu cầu tổ công tác phải cho xem kế hoạch.

Sau hơn 3 tiếng giải thích, thuyết phục nhưng tài xế N. vẫn không chấp hành, Tổ công tác Y11/141 đã lập biên bản xử phạt tài xế N. lỗi không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn và không có giấy phép lái xe.

Tài xế N. sẽ bị xử phạt từ 35 - 40 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 22 - 24 tháng và tạm giữ phương tiện 7 ngày với lỗi không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn. Với lỗi không có giấy phép lái xe, tài xế sẽ bị phạt 10 – 12 triệu đồng.