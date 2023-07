Bổ sung đạm thực vật vào bữa ăn hàng ngày giúp nâng cao sức khỏe

Dinh dưỡng thực vật - thị trường giàu tiềm năng tại châu Á và Việt Nam

Theo kết quả nghiên cứu của Kantar Singapore tại Hội thảo khoa học quốc tế về “Dinh dưỡng Thực vật và Giải pháp sức khỏe của thế kỷ 21”, giá trị thị trường Việt Nam đến năm 2027 sẽ đạt 249 triệu USD. Đặc biệt, CAGR (tỷ lệ tăng trưởng kép hằng năm) đạt 5% giúp đưa Việt Nam vào nhóm 4 thị trường dẫn đầu nguyên liệu đạm thực vật hàng đầu châu Á từ 2023-2029.

Chính xu hướng sống khỏe cùng dinh dưỡng thực vật đang lớn mạnh ở quy mô toàn cầu đã thúc đẩy ngành dinh dưỡng thực vật đạt được những bước tiến mạnh mẽ tại khu vực châu Á lẫn thị trường Việt Nam.

Bắt kịp xu hướng này, vào năm 2021, Vinasoy đã đa dạng hoá hương vị sản phẩm cho dòng sữa đậu nành FAMI truyền thống, giúp người tiêu dùng có thể linh hoạt thưởng thức bốn vị mới lạ. Đến năm 2022, Vinasoy ra mắt dòng sản phẩm sữa chua 100% từ thực vật đầu tiên tại Việt Nam mang tên VEYO Yogurt có thể đáp ứng nhu cầu tìm kiếm sản phẩm tốt cho sức khỏe lẫn môi trường, đa dạng hương vị của những người tiêu dùng hướng đến lối sống khỏe lành.

Sản phẩm sữa chua uống VEYO Yogurt 100% từ thực vật được Vinasoy ra mắt vào năm 2022

Người dùng ngày càng tin dùng thực phẩm từ thực vật

Dữ liệu từ Kantar Singapore chỉ ra rằng tác động từ hành vi của người tiêu dùng và tác động từ bối cảnh sức khoẻ hiện tại đã thúc đẩy ngành hàng này chuyển động nhanh chóng và mạnh mẽ. Trong đó, 61% người chọn thực phẩm từ thực vật vì họ tin rằng những thực phẩm đó tốt cho sức khỏe hơn. Đồng thời, các sản phẩm thay thế có nguồn gốc từ thực vật cũng giúp họ thay đổi trải nghiệm sản phẩm, cụ thể là tránh được những chất không lành mạnh đồng thời giúp tái định nghĩa trải nghiệm ẩm thực.

Không chỉ vậy, 75% người tiêu dùng sẵn sàng chi trả nhiều tiền hơn cho các sản phẩm bền vững. Đặc biệt, sự góp mặt lớn từ thế hệ người tiêu dùng mới - 2/3 thế hệ Gen Z và Millenial tham gia khảo sát đã cố gắng bổ sung các sản phẩm thay thế vào chế độ ăn uống của họ trong năm 2022.

Bên cạnh yếu tố chủ quan từ người tiêu dùng, bối cảnh sức khoẻ của Việt Nam cũng đang góp phần vào hành trình lớn mạnh của ngành. Ở thời điểm khảo sát 2022, sau thời gian ảnh hưởng từ đại dịch, ý thức sức khoẻ của người Việt thay đổi tích cực với 83% chủ động tìm kiếm giải pháp mới tăng cường hệ miễn dịch và 82% đang nỗ lực cải thiện sức khoẻ nói chung.

Song song, tuy ít được quan tâm hơn, tình hình bệnh mạn tính không lây đáng báo động đang tác động dai dẳng và sâu sắc đến sức khoẻ của người Việt. Theo số liệu thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vào năm 2022, khoảng 81% nguyên nhân tử vong toàn quốc đến từ các bệnh mạn tính không lây.

Tương lai giàu tiềm năng của thực phẩm từ thực vật. Nguồn: Kantar, Vinasoy

Dinh dưỡng thực vật hợp lý giúp cải thiện sức khỏe

Trong cùng khuôn khổ hội thảo, các chuyên gia đầu ngành trong và ngoài nước đã tham gia thảo luận về tác động của dinh dưỡng thực vật, đặc biệt là đạm đậu nành.

Cụ thể, chế độ dinh dưỡng không lành mạnh với nhiều chất béo, nhiều đường tự do, nhiều muối… là một trong những yếu tố gây ra bệnh béo phì và các bệnh mạn tính không lây. Đồng thời, việc tiêu thụ đạm động vật quá mức thúc đẩy phản ứng của gốc tự do gây hại, dẫn đến nhiều hậu quả về mặt sức khoẻ. Trong khi đó, thực phẩm từ thực vật cung cấp các nhóm chất chống oxy hóa tự nhiên có lợi cho cơ thể nhờ khả năng trung hòa, ức chế sự hình thành hoặc tăng đào thải các gốc tự do.

Trong số các loại đậu cung cấp đạm thực vật được khuyến nghị tiêu thụ, đậu nành được chứng minh là có khả năng cung cấp nhiều protein hơn so với các loại đậu hay các nguồn đạm từ thực vật khác. Đặc biệt, tác động của đạm đậu nành đến sức khoẻ đã được nhiều nghiên cứu uy tín công nhận, như trực tiếp làm giảm cấp độ cholesterol trong máu hay thúc đẩy tăng khối lượng cơ và sức mạnh, hỗ trợ phục hồi sau khi tập thể dục và ngăn ngừa tình trạng teo cơ liên quan đến tuổi tác.

Đại diện Viện Dinh dưỡng Quốc gia nhấn mạnh: “Sử dụng cân đối đạm thực vật và đạm động vật trong khẩu phần ăn hằng ngày, người trưởng thành nên sử dụng nhiều đạm thực vật hơn đạm động vật để bảo vệ sức khoẻ. Mỗi người trưởng thành nên tiêu thụ khoảng 100 gam đậu đỗ, hạt mỗi ngày”. Trong đó, đạm đậu nành là nguồn dinh dưỡng với nhiều lợi ích “vàng” cho sức khỏe lẫn môi trường nên được cân nhắc bổ sung vào chế độ ăn hằng ngày để nâng cao sức khỏe toàn diện.

Bích Đào