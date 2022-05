Nguy cơ làn sóng Covid-19 mới do các biến thể của Omicron

Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ hôm 4/5 cho biết, số ca nhập viện trung bình ở nước này trong tuần qua đã tăng 10% so với một tuần trước đó. Theo cơ quan này, biến thể mới của chủng Omicron có tên là BA.2.12.1 được giới chức y tế bang New York phát hiện hồi tháng trước, đã gây ra tình trạng trên.

“Số ca nhiễm ở các bang Washington, Mississippi, Georgia, Maine, Hawaii, Nam Dakota, Nevada và Montana đã tăng thêm 50% so với một tuần trước đó. Tình hình dịch bệnh đã phát triển tới mức Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ phải tăng cường khuyến cáo người dân đeo khẩu trang khi ở những nơi có không gian kín thuộc các khu vực có nguy cơ nhiễm bệnh cao”, hãng tin Sputnik dẫn thông cáo từ Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ cho biết.

Trẻ em Mỹ đi tiêm chủng. Ảnh: AP

Trong khi đó, các nhà nghiên cứu ở Nam Phi buộc phải tập trung theo dõi hai biến thể của Omicron là BA.4 và BA.5, khi hai biến thể này chiếm gần 60% số ca nhiễm mới được phát hiện ở nước này vào cuối tháng trước.

“BA.4 và BA.5 ngày càng ‘có chỗ đứng’ hơn, khi chúng có thể né tránh các kháng thể ở cả những người đã tiêm và chưa được tiêm chủng vắc xin, cho thấy hai biến thể này có thể vượt qua tuyến phòng thủ đầu tiên của hệ miễn dịch và gây bệnh. Hai biến thể này có thể dẫn đến một làn sóng lây nhiễm mới. Chúng tôi nhấn mạnh sự cần thiết của việc phải tiêm vắc xin phòng Covid-19 và các mũi tiêm tăng cường”, bản nghiên cứu của nhóm nhà khoa học thuộc Viện nghiên cứu sức khỏe châu Phi ở Nam Phi viết.

Singapore nhận lô vắc xin Nuvaxovid đầu tiên

Theo tờ Strait Times, lô vắc xin phòng Covid-19 Nuvaxovid đầu tiên của hãng dược phẩm Nonavax đã đến Singapore vào ngày 4/5. Dự kiến, số vắc xin trên sẽ được phân phối tới 21 địa điểm trên khắp quốc đảo này vào cuối tháng.

“Số vắc xin này sẽ được đưa tới Trung tâm xét nghiệm và tiêm chủng nằm ở trường trung học Bishan Park, cũng như 20 trạm xá chăm sóc sức khỏe cộng đồng khác. Những trung tâm này sẽ cho phép chúng ta củng cố các nguồn lực, trong khi đảm bảo các dịch vụ xét nghiệm và tiêm chủng vẫn tiếp cận được người dân”, thông cáo từ Bộ Y tế Singapore cho biết.

“Chúng tôi đang làm việc với các trạm xá chăm sóc sức khỏe cộng đồng được chọn lọc để cung cấp vắc xin cho người dân. Chúng tôi sẽ thông báo thêm các chi tiết trong những tuần tới”, thông cáo trên viết thêm.

Tờ Strait Times cho biết, vắc xin Nuvaxovid trong quá trình thử nghiệm đã chứng minh hiệu quả lên tới 90% trong việc ngăn ngừa triệu chứng của Covid-19 và đạt 100% hiệu quả khi ngăn tình hình sức khỏe của bệnh nhân chuyển nặng.

Một số diễn biến khác về dịch bệnh

Cập nhật lúc 5h sáng ngày 5/5 của trang thống kê toàn cầu Worldometers cho thấy, dịch Covid-19 đang hoành hành ở 220 quốc gia và vùng lãnh thổ, lây nhiễm virus cho hơn 515,1 triệu người và cướp đi mạng sống của hơn 6,2 triệu bệnh nhân. Số hồi phục đạt hơn 469,7 triệu trường hợp.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm 4/5 cho biết số ca nhiễm và tử vong do Covid-19 trên toàn cầu trong tuần qua đã giảm lần lượt 17% và 3% so với số liệu được thống kê một tuần trước đó.

Cụ thể, số ca nhiễm mới và tử vong do Covid-19 trên toàn cầu trong tuần qua lần lượt là khoảng 3,8 triệu người và 15.000 người. Dù vậy, WHO cho rằng số liệu trên thực tế cao hơn nhiều so với các thông số được báo cáo, do nhiều quốc gia đã từ bỏ việc xét nhiệm trên diện rộng cũng như bỏ theo dõi tình hình dịch bệnh.

Tuấn Trần