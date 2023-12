{"article":{"id":"2226008","title":"Ngụy trang gần 100kg ma túy trong sọt mắm cá, 3 người lãnh án tử hình","description":"Ngụy trang gần 100kg ma túy vào sọt đựng mắm cá rồi vận chuyển về TP.HCM, 3 bị can phải lãnh án tử hình.","contentObject":"<p style=\"text-align: left;\">Ngày 12/12, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Lê Thanh Hùng (31 tuổi, quê Đắk Lắk, tạm trú huyện Bình Chánh), Hồ Hoàng Nam (30 tuổi, ngụ quận 12) về tội \"Mua bán trái phép chất ma túy\"; Huỳnh Văn Thông (48 tuổi, quê Tây Ninh) về tội \"Vận chuyển trái phép chất ma túy\".</p>

<p style=\"text-align: left;\">Theo truy tố, khoảng 15h ngày 19/8/2021, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy - Công an TP.HCM phối hợp với Cục CSĐT tội phạm về ma túy và một số đơn vị phát hiện, bắt quả tang Lê Thanh Hùng, Hồ Hoàng Nam có hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”, được ngụy trang trong 4 sọt đựng mắm cá và muối.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/nam-ma-tuy-684.jpg?width=768&s=DwWHe_49_fvSDITYh45CjQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/nam-ma-tuy-684.jpg?width=1024&s=X_yJGx1TnUy3vQ6hs98eSQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/nam-ma-tuy-684.jpg?width=0&s=XXgLLrgmLdancCDjvAa7vA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/nam-ma-tuy-684.jpg?width=768&s=DwWHe_49_fvSDITYh45CjQ\" alt=\"nam ma tuy.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/nam-ma-tuy-684.jpg?width=260&s=mDsphg9SpBvX_2N4GViaSw\"></picture>

<figcaption>Các bị cáo tại tòa</figcaption>

</figure>

<p style=\"text-align: left;\">Theo lời khai của Hùng, đầu tháng 7/2021, anh ta quen biết với một đối tượng tên Jimmy (sống ở Campuchia, không rõ lai lịch).</p>

<p style=\"text-align: left;\">Sau đó, Jimmy nhờ Hùng nhận ma túy của anh ta chuyển từ Campuchia về TP.HCM rồi đi giao cho khách sẽ được trả công. </p>

<p style=\"text-align: left;\">Hám lợi, Hùng đồng ý và 2 lần nhận và giao ma túy cho khách của Jimmy thành công với tiền công 100 triệu đồng. Đến lần thứ 3, Jimmy điện thoại thông báo sẽ chuyển 60kg ma túy đá và thuốc lắc, heroin với tiền công là 300 triệu đồng.</p>

<p style=\"text-align: left;\">Khi tới địa điểm nhận hàng của Jimmy gửi thì thấy Huỳnh Văn Thông (người của Jimmy) đợi sẵn. Nhận số ma túy từ Thông, Hùng thuê xe về địa điểm do Nam chuẩn bị trước tại quận 12. </p>

<p style=\"text-align: left;\">Tuy nhiên, khi Hùng và Nam đang khiêng ma túy xuống xe thì bị cảnh sát phát hiện, bắt giữ.</p>

<p style=\"text-align: left;\">CQĐT còn làm rõ, không chỉ đồng ý làm cho Jimmy, Hùng còn mua 5kg ma túy của người này đem bán lại cho Hồ Hoàng Nam và khách để kiếm lời.</p>

<p style=\"text-align: left;\">Ngoài ra, Nam còn được xác định là người tổ chức nơi tập kết ma túy mỗi khi Jimmy chuyển cho Hùng.</p>

<p style=\"text-align: left;\">CQĐT xác định, tính tới thời điểm bị bắt, Hùng và đồng bọn đã vận chuyển thành công gần 100kg ma túy các loại về TP.HCM.</p>

<p style=\"text-align: left;\">Tại phiên tòa hôm nay, các bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã truy tố.</p>

<p style=\"text-align: left;\">Xét thấy, hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, cần phải xử lý nghiêm để răn đe, phòng ngừa chung.</p>

<p style=\"text-align: left;\">Vì vậy, sau khi xem xét, HĐXX đã quyết định tuyên tử hình đối với cả 3 bị cáo Hùng, Nam và Thông.</p>","displayType":1,"options":0,"category":{"name":"Ký sự pháp đình","detailUrl":"/phap-luat/ky-su-phap-dinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/phap-luat/ky-su-phap-dinh","relatedIds":["00001T","00001Y"],"subIds":["000008","00001T","00001U","00001Y"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"/nguy-trang-gan-100kg-ma-tuy-trong-sot-mam-ca-3-nguoi-lanh-an-tu-hinh-2226008.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/nguy-trang-gan-100kg-ma-tuy-trong-sot-mam-ca-3-nguoi-lanh-an-tu-hinh-682.jpg","fullAvatarFbUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/nguy-trang-gan-100kg-ma-tuy-trong-sot-mam-ca-3-nguoi-lanh-an-tu-hinh-683.jpg","updatedDate":"2023-12-12T13:37:50","isHiddenDescription":"","publishDateDisplay":"12/12/2023","hasCover":false},"articlesSameCategory":[{"id":"2224128","title":"Lừa đảo hàng trăm người để lấy tiền cá độ bóng đá","description":"Dù không có khả năng đưa người đi lao động xuất khẩu lao động tại Nhật nhưng Bình vẫn lập công ty 'ma', lừa đảo, chiếm đoạt tiền của hơn 100 người đem đi trả nợ, cá độ bóng đá và tiêu xài cá nhân.","displayType":1,"category":{"name":"Ký sự pháp đình","detailUrl":"/phap-luat/ky-su-phap-dinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/phap-luat/ky-su-phap-dinh","relatedIds":["00001T","00001Y"],"subIds":["000008","00001T","00001U","00001Y"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/lua-dao-hang-tram-nguoi-de-lay-tien-ca-do-bong-da-2224128.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/lua-dao-hang-tram-nguoi-de-lay-tien-ca-do-bong-da-691.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T14:11:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223848","title":"Tòa án xem xét đơn xin hoãn thi hành án vì mang thai của Trang 'Nemo'","description":"Sau khi bị TAND TP.HCM bác đơn kháng cáo, tuyên y án 9 tháng tù giam, Trang ‘Nemo’ đã có đơn xin hoãn thi hành án vì đang mang thai.","displayType":1,"category":{"name":"Ký sự pháp đình","detailUrl":"/phap-luat/ky-su-phap-dinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/phap-luat/ky-su-phap-dinh","relatedIds":["00001T","00001Y"],"subIds":["000008","00001T","00001U","00001Y"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/toa-an-xem-xet-don-xin-hoan-thi-hanh-an-vi-mang-thai-cua-trang-nemo-2223848.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/toa-an-xem-xet-don-xin-hoan-thi-hanh-an-vi-mang-thai-cua-trang-nemo-1276.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T20:18:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223281","title":"Cựu thiếu tá lái xe tông tử vong nữ sinh ở Ninh Thuận bị tuyên phạt 14 tháng tù","description":"Ông Hoàng Văn Minh, cựu thiếu tá không quân bị tòa tuyên phạt 14 tháng tù sau khi lái ô tô tông tử vong nữ sinh ở Ninh Thuận.","displayType":1,"category":{"name":"Pháp luật","detailUrl":"/phap-luat","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/phap-luat","relatedIds":["00001T","00001Y"],"subIds":["000008","00001T","00001U","00001Y"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cuu-thieu-ta-lai-xe-tong-chet-nu-sinh-lop-12-o-ninh-thuan-linh-an-2223281.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/cuu-thieu-ta-lai-xe-tong-tu-vong-nu-sinh-o-ninh-thuan-bi-tuyen-phat-14-thang-tu-928.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T16:21:53","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223137","title":"Trả hồ sơ vụ giám đốc lừa đảo xuyên quốc gia, chiếm đoạt hơn 3,2 triệu USD","description":"Ông Bùi Quang Hải, Giám đốc Công ty Cổ phần HBC International Trading, ký hợp đồng bán găng tay y tế không bột cho 3 công ty ở nước ngoài nhưng sau khi nhận hơn 3,2 triệu USD thì không giao hàng.","displayType":1,"category":{"name":"Ký sự pháp đình","detailUrl":"/phap-luat/ky-su-phap-dinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/phap-luat/ky-su-phap-dinh","relatedIds":["00001T","00001Y"],"subIds":["000008","00001T","00001U","00001Y"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tra-ho-so-vu-giam-doc-lua-dao-xuyen-quoc-gia-chiem-doat-hon-3-2-trieu-usd-2223137.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/tra-ho-so-vu-giam-doc-lua-dao-xuyen-quoc-gia-chiem-doat-hon-32-trieu-usd-594.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T11:55:46","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222704","title":"Hai anh em lừa đảo, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng từ dự án 'ma'","description":"Anh em Vũ đi mua một loạt đất nông nghiệp ở huyện Hóc Môn rồi về lập dự án 'ma', lừa bán cho hàng trăm người, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.","displayType":1,"category":{"name":"Ký sự pháp đình","detailUrl":"/phap-luat/ky-su-phap-dinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/phap-luat/ky-su-phap-dinh","relatedIds":["00001T","00001Y"],"subIds":["000008","00001T","00001U","00001Y"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hai-anh-em-lua-dao-chiem-doat-hang-chuc-ty-dong-tu-du-an-ma-2222704.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/hai-anh-em-lua-dao-chiem-doat-hang-chuc-ty-dong-tu-du-an-ma-1131.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T15:04:10","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221582","title":"Cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức lãnh 21 năm tù","description":"Cho rằng hành vi phạm tội của bị cáo Nguyễn Minh Quân là đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn cho nhà nước nên HĐXX đã tuyên phạt cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức 21 năm tù.","displayType":1,"category":{"name":"Ký sự pháp đình","detailUrl":"/phap-luat/ky-su-phap-dinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/phap-luat/ky-su-phap-dinh","relatedIds":["00001T","00001Y"],"subIds":["000008","00001T","00001U","00001Y"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cuu-giam-doc-benh-vien-tp-thu-duc-lanh-21-nam-tu-2221582.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/cuu-giam-doc-benh-vien-tp-thu-duc-lanh-21-nam-tu-610.webp","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T12:06:06","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221303","title":"Cựu giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức thấy xấu hổ với người dân, nhân viên","description":"Được nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án, cựu giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức gửi lời xin lỗi tới người dân trên địa bàn, nhân viên bệnh viện và mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.","displayType":1,"category":{"name":"Ký sự pháp đình","detailUrl":"/phap-luat/ky-su-phap-dinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/phap-luat/ky-su-phap-dinh","relatedIds":["00001T","00001Y"],"subIds":["000008","00001T","00001U","00001Y"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cuu-giam-doc-benh-vien-tp-thu-duc-thay-xau-ho-voi-nguoi-dan-nhan-vien-2221303.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/cuu-giam-doc-benh-vien-tp-thu-duc-thay-xau-ho-voi-nguoi-dan-nhan-vien-1334.webp","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T18:45:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221214","title":"Cựu giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức bị đề nghị 21-23 năm tù, bồi thường 102 tỷ","description":"Cho rằng cần phải có bản án nghiêm khắc để răn đe, phòng ngừa chung, đại diện VKS đã đề nghị tuyên phạt cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức từ 21-23 năm tù cho 2 tội danh.","displayType":1,"category":{"name":"Ký sự pháp đình","detailUrl":"/phap-luat/ky-su-phap-dinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/phap-luat/ky-su-phap-dinh","relatedIds":["00001T","00001Y"],"subIds":["000008","00001T","00001U","00001Y"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cuu-giam-doc-benh-vien-tp-thu-duc-bi-de-nghi-21-23-nam-tu-boi-thuong-102-ty-2221214.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/cuu-giam-doc-benh-vien-tp-thu-duc-bi-de-nghi-21-23-nam-tu-boi-thuong-102-ty-1016.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T16:01:28","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221053","title":"Cựu giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức được tòa cho gặp mẹ","description":"Trong quá trình xét xử, tòa đã nhận được đơn của mẹ bị cáo Nguyễn Minh Quân xin được gặp con trai để động viên. Sau khi xem xét, HĐXX quyết định cho cựu Giám đốc bệnh viện TP Thủ Đức được gặp mẹ.","displayType":1,"category":{"name":"Ký sự pháp đình","detailUrl":"/phap-luat/ky-su-phap-dinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/phap-luat/ky-su-phap-dinh","relatedIds":["00001T","00001Y"],"subIds":["000008","00001T","00001U","00001Y"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cuu-giam-doc-benh-vien-tp-thu-duc-duoc-toa-cho-gap-me-2221053.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/cuu-giam-doc-benh-vien-tp-thu-duc-to-bi-cap-duoi-vu-oan-623.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T11:14:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220820","title":"Cựu giám đốc BV Thủ Đức hầu tòa: Thợ rửa xe được thuê quản lý 4 công ty","description":"Không chỉ dựng Lợi lên làm giám đốc các công ty sân sau của mình, cựu Giám đốc Bệnh viện TP. Thủ Đức còn đưa vào làm tại Phòng Kế hoạch tổng hợp của bệnh viện.","displayType":1,"category":{"name":"Ký sự pháp đình","detailUrl":"/phap-luat/ky-su-phap-dinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/phap-luat/ky-su-phap-dinh","relatedIds":["00001T","00001Y"],"subIds":["000008","00001T","00001U","00001Y"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cuu-giam-doc-benh-vien-thu-duc-phu-nhan-cao-trang-noi-bi-vu-khong-2220820.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/cuu-giam-doc-bv-thu-duc-hau-toa-tho-rua-xe-duoc-thue-quan-ly-4-cong-ty-1253.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T18:43:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220382","title":"Cựu giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức hầu tòa tội tham ô và rửa tiền","description":"Cựu giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức Nguyễn Minh Quân bỏ túi hơn 103,6 tỷ đồng sau các phi vụ đấu thầu mà các pháp nhân trúng đấu giá là các công ty sân sau.","displayType":1,"category":{"name":"Ký sự pháp đình","detailUrl":"/phap-luat/ky-su-phap-dinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/phap-luat/ky-su-phap-dinh","relatedIds":["00001T","00001Y"],"subIds":["000008","00001T","00001U","00001Y"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/xet-xu-nguyen-minh-quan-cuu-giam-doc-benh-vien-tp-thu-duc-2220382.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/28/gdocthuduc-5274-1684383309-jpe-4884-9960-1686752523-1363.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T06:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2217050","title":"Kháng nghị bản án tuyên cựu Phó Bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái vô tội","description":"Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Yên Bái mới đây ra quyết định kháng nghị bản án sơ thẩm liên quan đến cựu Phó bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái Đinh Tiến Hùng.","displayType":1,"category":{"name":"Pháp luật","detailUrl":"/phap-luat","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/phap-luat","relatedIds":["00001T","00001Y"],"subIds":["000008","00001T","00001U","00001Y"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/khang-nghi-ban-an-tuyen-cuu-pho-bi-thu-tinh-doan-yen-bai-vo-toi-2217050.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/20/khang-nghi-ban-an-tuyen-cuu-pho-bi-thu-tinh-doan-yen-bai-vo-toi-1150.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-20T16:43:55","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2215612","title":"Cựu siêu mẫu Ngọc Thúy kháng cáo đòi chia 5 căn biệt thự với chồng cũ","description":"Không đồng tình với phán quyết của tòa, cựu siêu mẫu Ngọc Thúy đã có đơn kháng cáo đòi hưởng 50% trị giá 5 căn biệt thự ở Phan Thiết và sở hữu toàn bộ vốn góp tại Công ty TNHH Thương mại địa ốc trang trí nội thất Bình Minh.","displayType":1,"category":{"name":"Ký sự pháp đình","detailUrl":"/phap-luat/ky-su-phap-dinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/phap-luat/ky-su-phap-dinh","relatedIds":["00001T","00001Y"],"subIds":["000008","00001T","00001U","00001Y"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cuu-sieu-mau-ngoc-thuy-khang-cao-doi-chia-5-can-biet-thu-voi-chong-cu-2215612.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/16/cuu-sieu-mau-ngoc-thuy-khang-cao-doi-chia-5-can-biet-thu-voi-chong-cu-900.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-16T15:47:28","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2215106","title":"Chém cảnh sát khu vực trọng thương, người đàn ông lãnh án 10 năm tù","description":"Khi được mời lên trụ sở để làm việc vì hành vi đuổi đánh người bán vé số, không những không chấp hành, ông Đực còn chém trọng thương cảnh sát khu vực.","displayType":1,"category":{"name":"Ký sự pháp đình","detailUrl":"/phap-luat/ky-su-phap-dinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/phap-luat/ky-su-phap-dinh","relatedIds":["00001T","00001Y"],"subIds":["000008","00001T","00001U","00001Y"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chem-canh-sat-khu-vuc-trong-thuong-nguoi-dan-ong-lanh-an-10-nam-tu-2215106.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/15/chem-canh-sat-khu-vuc-trong-thuong-nguoi-dan-ong-lanh-an-10-nam-tu-569.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-15T13:29:13","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2214793","title":"Hoa hậu Thùy Tiên thắng kiện bà Đặng Thùy Trang","description":"Cho rằng bản án mà cấp sơ thẩm đã tuyên là hoàn toàn phù hợp, đúng pháp luật nên TAND TP.HCM đã bác đơn kháng cáo của bà Đặng Thùy Trang, tuyên hoa hậu Thùy Tiên thắng kiện.","displayType":1,"category":{"name":"Ký sự pháp đình","detailUrl":"/phap-luat/ky-su-phap-dinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/phap-luat/ky-su-phap-dinh","relatedIds":["00001T","00001Y"],"subIds":["000008","00001T","00001U","00001Y"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hoa-hau-thuy-tien-thang-kien-ba-dang-thuy-trang-2214793.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/14/hoa-hau-thuy-tien-chinh-thuc-thang-kien-ba-dang-thuy-trang-1093.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-14T16:01:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2214691","title":"Tuyên án 2 Việt kiều làm loạn ở tiệm massage, tấn công cảnh sát","description":"Kéo nhau tới đánh gây thương tích người bảo vệ tiệm massage, khi bị yêu cầu về trụ sở công an làm việc, 2 Việt kiều đã lao vào tấn công người cảnh sát khu vực.","displayType":1,"category":{"name":"Ký sự pháp đình","detailUrl":"/phap-luat/ky-su-phap-dinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/phap-luat/ky-su-phap-dinh","relatedIds":["00001T","00001Y"],"subIds":["000008","00001T","00001U","00001Y"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tuyen-an-2-viet-kieu-lam-loan-tiem-massage-tan-cong-canh-sat-2214691.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/14/lam-loan-tiem-massage-2-viet-kieu-tiep-tuc-tan-cong-canh-sat-653.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-14T12:56:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2213201","title":"Đại gia Đức An: Bản án không công tâm, không công bằng với tôi","description":"Sau khi nhận phán quyết của tòa về việc phân chia tài sản với vợ cũ là cựu siêu mẫu Ngọc Thúy, ông Nguyễn Đức An khẳng định sẽ làm đơn kháng cáo.","displayType":1,"category":{"name":"Ký sự pháp đình","detailUrl":"/phap-luat/ky-su-phap-dinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/phap-luat/ky-su-phap-dinh","relatedIds":["00001T","00001Y"],"subIds":["000008","00001T","00001U","00001Y"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dai-gia-duc-an-cho-rang-ban-an-khong-cong-tam-khong-cong-bang-2213201.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/10/dai-gia-duc-an-ban-an-khong-cong-tam-khong-cong-bang-voi-toi-367.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-10T09:50:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2211917","title":"Tạm dừng phiên tòa vụ hoa hậu Thùy Tiên bị kiện đòi 1,5 tỷ đồng","description":"Dù đã được TAND quận Gò Vấp tuyên thắng kiện, nhưng do nguyên đơn kháng cáo nên vụ hoa hậu Thùy Tiên bị kiện đòi 1,5 tỷ đồng vẫn chưa thể đi đến hồi kết.","displayType":1,"category":{"name":"Ký sự pháp đình","detailUrl":"/phap-luat/ky-su-phap-dinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/phap-luat/ky-su-phap-dinh","relatedIds":["00001T","00001Y"],"subIds":["000008","00001T","00001U","00001Y"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tam-dung-phien-toa-vu-hoa-hau-thuy-tien-bi-kien-doi-1-5-ty-dong-2211917.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/7/tam-dung-phien-toa-vu-hoa-hau-thuy-tien-bi-kien-doi-15-ty-dong-750.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-07T11:16:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2211621","title":"Vụ bé 3 tuổi bị mẹ và người tình hành hạ: Có dấu hiệu bỏ lọt tội","description":"Cho rằng có dấu hiệu bỏ lọt hành vi phạm tội nên TAND huyện Hóc Môn quyết định trả hồ sơ vụ bé 3 tuổi bị mẹ và người tình hành hạ để điều tra bổ sung.","displayType":1,"category":{"name":"Pháp luật","detailUrl":"/phap-luat","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/phap-luat","relatedIds":["00001T","00001Y"],"subIds":["000008","00001T","00001U","00001Y"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/vu-be-3-tuoi-bi-me-va-nguoi-tinh-hanh-ha-co-dau-hieu-bo-lot-toi-2211621.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/6/vu-be-3-tuoi-bi-me-va-nguoi-tinh-hanh-ha-co-dau-hieu-bo-lot-toi-1227.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-06T17:30:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2211148","title":"Cựu chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự TP.HCM 'vòi' tiền của nữ Việt kiều","description":"Thấy nữ Việt kiều muốn được sớm giải tỏa tạm hoãn xuất cảnh, bị can Hạnh (nguyên cán bộ Cục Thi hành án dân sự TP.HCM) đã yêu cầu phải đưa tiền cho mình để đi “lo lót”.","displayType":1,"category":{"name":"Ký sự pháp đình","detailUrl":"/phap-luat/ky-su-phap-dinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/phap-luat/ky-su-phap-dinh","relatedIds":["00001T","00001Y"],"subIds":["000008","00001T","00001U","00001Y"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cuu-chap-hanh-vien-cuc-thi-hanh-an-dan-su-tp-hcm-voi-tien-cua-nu-viet-kieu-2211148.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/5/cuu-chap-hanh-vien-cuc-thi-hanh-an-dan-su-tphcm-voi-tien-cua-nu-viet-kieu-540.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-05T13:36:29","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2210876","title":"Những vụ tranh chấp tài sản ly hôn của người nổi tiếng kéo dài cả thập kỷ","description":"Ông chủ Tập đoàn Trung Nguyên hay cựu siêu mẫu Ngọc Thúy ly hôn một cách nhanh chóng nhưng việc tranh chấp tài sản trị giá hàng trăm, ngàn tỷ lại kéo dài suốt vài năm đến hơn 1 thập kỷ.","displayType":1,"category":{"name":"Ký sự pháp đình","detailUrl":"/phap-luat/ky-su-phap-dinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/phap-luat/ky-su-phap-dinh","relatedIds":["00001T","00001Y"],"subIds":["000008","00001T","00001U","00001Y"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nhung-vu-tranh-chap-tai-san-ly-hon-cua-nguoi-noi-tieng-keo-dai-ca-thap-ky-2210876.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/4/nhung-vu-tranh-chap-tai-san-ly-hon-cua-nguoi-noi-tieng-keo-dai-ca-thap-ky-1227.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-05T09:03:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2210180","title":"Mâu thuẫn tranh chấp đất đai ở Hà Nội và nhát dao chí mạng","description":"Anh Lê Anh Sơn đã dùng súng tự chế bắn anh Nguyễn Tạ Ước 1 phát nhưng không trúng. Sau đó, anh Sơn cùng anh Nguyễn Mạnh Tùng cầm dao nhọn đâm anh Ước 4 phát vào ngực trái, bụng và lưng...","displayType":1,"category":{"name":"Pháp luật","detailUrl":"/phap-luat","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/phap-luat","relatedIds":["00001T","00001Y"],"subIds":["000008","00001T","00001U","00001Y"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/mau-thuan-tranh-chap-dat-dai-o-ha-noi-va-nhat-dao-chi-mang-2210180.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/2/mau-thuan-tranh-chap-dat-dai-o-ha-noi-va-nhat-dao-chi-mang-920.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-02T15:48:48","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2210135","title":"Cựu nữ cảnh sát ‘rút ruột’ hàng tỷ đồng của Công an TP.HCM","description":"Lợi dụng vị trí công tác, cựu nữ cảnh sát đã làm giả một loạt giấy tờ để chiếm đoạt hàng tỷ đồng của Công an TP.HCM.","displayType":1,"category":{"name":"Ký sự pháp đình","detailUrl":"/phap-luat/ky-su-phap-dinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/phap-luat/ky-su-phap-dinh","relatedIds":["00001T","00001Y"],"subIds":["000008","00001T","00001U","00001Y"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cuu-nu-canh-sat-rut-ruot-hang-ty-dong-cua-cong-an-tp-hcm-2210135.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/2/cuu-nu-canh-sat-rut-ruot-hang-ty-dong-cua-cong-an-tphcm-771.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-02T14:29:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2209632","title":"Một cựu cảnh sát tham gia cướp tiền ảo trên cao tốc bất ngờ được giảm án","description":"Được rủ tham gia cướp tiền ảo Bitcoin trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, hai cựu cảnh sát ở TP.HCM đã nhanh chóng gật đầu tham gia.","displayType":1,"category":{"name":"Pháp luật","detailUrl":"/phap-luat","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/phap-luat","relatedIds":["00001T","00001Y"],"subIds":["000008","00001T","00001U","00001Y"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/mot-cuu-canh-sat-tham-gia-cuop-tien-ao-tren-cao-toc-bat-ngo-duoc-giam-an-2209632.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/1/mot-cuu-canh-sat-tham-gia-cuop-tien-ao-tren-cao-toc-bat-ngo-duoc-giam-an-741.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-01T11:51:50","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2209381","title":"Cựu Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ TP.HCM lãnh 5 năm tù","description":"Sau 2 ngày xét xử, tối ngày 31/10, TAND TP.HCM đã tuyên án đối với bị cáo Phan Minh Tân (cựu Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ TP.HCM) cùng 5 đồng phạm.","displayType":1,"category":{"name":"Ký sự pháp đình","detailUrl":"/phap-luat/ky-su-phap-dinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/phap-luat/ky-su-phap-dinh","relatedIds":["00001T","00001Y"],"subIds":["000008","00001T","00001U","00001Y"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cuu-giam-doc-so-khoa-hoc-cong-nghe-tp-hcm-lanh-5-nam-tu-2209381.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/10/31/cuu-giam-doc-so-khoa-hoc-cong-nghe-tphcm-lanh-5-nam-tu-1155.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-10-31T19:45:48","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false}],"pageIndex":0,"totalPage":0,"articlePage":0}

Aa Zalo Email Sao chép liên kết Aa Aa