Nguyễn Anh Minh bảo vệ ngôi vô địch Tiền Phong Golf Championship

Với tổng điểm -8 (64 gậy), golfer trẻ Nguyễn Anh Minh đã vượt qua nhiều ứng viên đáng gờm khác để lên ngôi vô địch Tiền Phong Golf Championship 2022.

Xuyên suốt các hố đấu, Anh Minh đã thể hiện lối đánh ổn định cùng tinh thần tự tin, vững vàng, ghi được tới 7 birdie (2,7,13,15,16,17,18), 1 eagle (hố 8), và chỉ mắc 1 bogey (hố 5).

Nguyễn Anh Minh thi đấu rất ấn tượng

Đặc biệt hơn, với việc đăng quang Tiền Phong Golf Championship 2022, Anh Minh đã đi vào lịch sử với tư cách là golfer đầu tiên bảo vệ thành công ngôi vô địch tại giải đấu gây quỹ cho Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam.

Mùa giải năm ngoái, Anh Minh đăng quang với thành tích với 74 gậy. Năm nay, golfer sinh năm 2007 đã cải thiện thành tích của mình tới…10 gậy, đồng thời phá luôn kỷ lục của giải do Nguyễn Nhất Long thiết lập ở mùa giải 2020 (even par). Đây cũng là kỷ lục về điểm số của một golfer thi đấu tại sân Kings Course.

Chiến thắng của Anh Minh là điều được dự báo từ trước bởi golfer này đã thể hiện phong độ cao và liên tục đăng quang nhiều giải đấu lớn trong hai năm trở lại đây.

Thành tích của Anh Minh góp phần tạo nên giải đấu thành công

Trong năm 2022, Anh Minh trở thành nhà vô địch nghiệp dư đầu tiên và trẻ nhất ở một giải nhà nghề trong nước khi chưa đầy 15 tuổi. Sau đó, golfer sinh năm 2007 lấy danh hiệu thứ hai với Vietnam National Championship (Giải vô địch Golf Quốc gia).

Tại SEA Games 31, Anh Minh về thứ sáu nội dung đấu gậy cá nhân - thành tích tốt nhất ở một kỳ SEA Games của Việt Nam, sau đó tiếp tục giành danh hiệu Á quân giải Nam nghiệp dư Quốc gia (VAO) và lập kỷ lục điểm thắng (-15) giải Trẻ Quốc gia (VJO) cùng trong tháng 7.