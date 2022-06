Nguyên bí thư thôn ở Hà Nội bị khởi tố, dân viết đơn tập thể xin giảm tội

Ngày 14/6 vừa qua, TAND huyện Đông Anh (Hà Nội) mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Văn Lưỡng (44 tuổi, cựu bí thư chi bộ thôn Đường Yên, xã Xuân Nộn, huyện Đông Anh) về tội "lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản" theo khoản 1 Điều 355 BLHS.

Tuy nhiên, do luật sư bào chữa có đơn vắng mặt, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa theo đề nghị của bị cáo. Phiên toà sẽ mở lại vào ngày 23/6.

Liên quan đến vụ việc này, vừa qua, người dân thôn Đường Yên đã viết đơn tập thể gửi TAND huyện Đông Anh; các cơ quan nội chính huyện về việc xem xét lại cũng như giảm nhẹ hình phạt cho ông Lưỡng.

Tháng 3/2021, Công an huyện Đông Anh và Công an xã Xuân Nộn tiến hành cấp căn cước công dân (CCCD) cho người dân. Trong số những người được cấp CCCD, có hơn 70 người thiếu hoặc sai thông tin cá nhân trong sổ hộ khẩu.

Nhân dịp này, Công an huyện thực hiện đính chính lại sổ hộ khẩu cho các trường hợp bị sai sót về thông tin.

Nguyên Bí thư thôn viết đơn kêu oan vì bị truy tố khi đi "thu hộ" tiền phí đính chính thông tin sổ hộ khẩu sai quy định.

Tháng 4/2021, người dân trong thôn Đường Yên, xã Xuân Nộn nhận được thông báo trên zalo nhóm (do ông Nguyễn Văn Lưỡng, Bí thư thôn lập ra) và đài phát thanh thôn thông báo ra nhà văn hoá nhận lại sổ hộ khẩu đã đính chính.

Tại nhà văn hoá thôn, bà con được trả sổ hộ khẩu đã đính chính và được thông báo thu số tiền 150 nghìn đồng/trường hợp.

Hơn tháng sau, một công dân trên địa bàn có đơn tố giác việc chính quyền thôn thu tiền ngoài sổ sách, sai quy định. Từ đơn này, Công an huyện Đông Anh vào cuộc điều tra, xác minh.

Nguyên bí thư thôn kêu oan

Ngày 22/3/2022, Cơ quan CSĐT Công an huyện kết luận điều tra vụ án hình sự, đề nghị truy tố bị can Nguyễn Văn Lưỡng (SN 1978, nguyên Bí thư thôn Đường Yên) về tội danh “lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

Anh Nguyễn Văn Lưỡng - người viết đơn kêu oan

Kết luận nêu, bị can Lưỡng từng là công an viên thường trực (Công an xã Xuân Nộn), lại là người địa phương nên ông Nguyễn Tiến Điển, Đại úy, công an xã nhờ trả 72 sổ hộ khẩu đã đính chính cho người dân.

Quá trình đó, ông Lưỡng đã lập các nhóm zalo và phát thông báo trên loa về việc thu 150 nghìn đồng tiền phí.

Theo kết luận của cơ quan điều tra, ông Lưỡng khai việc đi thu tiền là được Đại úy Nguyễn Tiến Điển - công an xã nhờ và thu được số tiền 10 triệu 250 nghìn đồng.

Cũng theo lời khai, ông Lưỡng đã đưa cho ông Điển 10 triệu đồng và tự nguyện giao nộp 250 nghìn còn lại cho cơ quan điều tra.

Tuy nhiên, Đại úy Nguyễn Tiến Điển xác nhận, chỉ nhờ ông Lưỡng trả giúp sổ hộ khẩu cho người dân, chứ không nhờ thu hộ khoản phí 150 nghìn đồng ngoài quy định.

Trong quá trình điều tra, ngày 12/10/2021, Công an huyện khám xét khẩn cấp nơi ở của ông Lưỡng và không phát hiện, tạm giữ đồ vật, tài liệu gì.

Đối chất giữa bị can Nguyễn Văn Lưỡng và Đại úy Nguyễn Tiến Điển để làm rõ các nội dung mâu thuẫn trong lời khai của ông Lưỡng về việc nhận lời thu hộ tiền giúp ông Điển, cơ quan điều tra kết luận, ngoài lời khai thì không còn tài liệu nào khác nên không đủ căn cứ kết luận ông Điển giao bị can thu tiền khi trả sổ hộ khẩu cho các hộ dân.

Ngày 31/5/2022, TAND huyện Đông Anh đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ việc nhưng phiên toà hoãn do có đơn xin hoãn của ông Nguyễn Văn Lưỡng.

Đồng thời với việc này, nguyên Bí thư thôn Đường Yên Nguyễn Văn Lưỡng có đơn kêu cứu khẩn cấp gửi các ban, ngành của huyện Đông Anh.

Nhà văn hoá thôn Đường Yên, nơi xảy ra sự việc

Ông Lưỡng cho biết, hơn 10 năm qua, ông là một công an viên tận tuỵ, nhiệt huyết với công việc và có nhiều thành tích được ghi nhận của xã Xuân Nộn. Khi có chủ trương đưa công an chính quy về cấp xã, ông về làm việc tại xưởng hàn sắt của gia đình và vẫn tham gia công tác tình nguyện ở thôn Đường Yên.

“Khoảng đầu tháng 4, anh Nguyễn Tiến Điển, Công an xã Xuân Nộn, phụ trách địa bàn thôn Đường Yên gặp nhờ tôi về thôn trả giúp sổ hộ khẩu đã đính chính cho người dân và thu mỗi hộ 150.000 đồng. Không nghi ngờ gì, tôi vui vẻ nhận lời giúp anh Điển như mọi lần. Anh Điển nói, tiền này là tiền "trà thuốc" cho anh em đêm hôm làm CCCD, sửa thông tin sai trong sổ hộ khẩu.

Ngay tối hôm đó, tôi về soạn nội dung thông tin lên nhóm zalo của thôn, đồng thời nhờ người đọc thông báo trên loa của thôn.

Sau đó, tôi cùng các cán bộ thôn trả kết quả và thu tiền giúp anh Điển tại nhà văn hóa. Thời gian đó, anh Điển cũng có mặt 2 lần và trực tiếp giải thích cho người dân về việc thu phí 150.000 đồng”, ông Lưỡng cho biết.

Cả thôn viết đơn xin giảm tội cho nguyên bí thư

Với tội danh trên, ông Lưỡng phải đối mặt với mức án từ 1 - 6 năm tù giam.

Trong nội dung đơn tập thể thôn Đường Yên viết xin giảm nhẹ hình phạt cho ông Lưỡng có đoạn: “Chúng tôi là người nông dân, ít va chạm với các thủ tục hành chính nên khi được đính chính sổ hộ khẩu và được yêu cầu nộp 150 nghìn đồng, mọi người đều tự nguyện nộp và không thắc mắc gì.

Anh Lưỡng chỉ là người trả giúp sổ hộ khẩu cho người dân mà vướng vòng lao lý là chưa đúng bản chất sự việc. Một số người dân thắc mắc về số tiền thu 150 nghìn đồng, lúc đó anh Lưỡng nói là thu hộ công an xã nên không biết. Sau đó, anh Điển (công an xã) giải thích với người dân về số tiền nói trên.

Quá trình công tác, anh Lưỡng là người nhiệt tình, năng nổ, gần gũi với người dân và không có điều tiếng gì. Nay chúng tôi viết đơn này mong TAND huyện Đông Anh xem xét lại vụ án và nếu được xin giảm nhẹ hình phạt cho anh Lưỡng”.

Hai trong số các hộ dân viết đơn xin giảm tội cho nguyên bí thư thôn đang bị truy tố.

Bà Nguyễn Thị Sáng (SN 1965, thôn Đường Yên) cho biết, sổ hộ khẩu của bà bị sai thông tin. Vì điều này, khi bà có nhu cầu vay tiền ngân hàng chính sách để lấy tiền đóng học cho con nhưng không được giải quyết. Bà đã nhiều lần đi sửa lại nhưng chưa được, cho đến thời điểm công an huyện làm CCCD, bà mới sửa được.

"Khi được thông báo nộp 150 ngàn đồng tiền hỗ trợ cho những người làm đính chính sổ hộ khẩu, tôi nghĩ số tiền không nhiều gì nên cũng vui vẻ nộp" - bà Sáng bày tỏ.

Kiên Trung