Nỗ lực hoàn thiện mình

Năm 2023, Nguyễn Huy Hoàng có những niềm vui và cả nỗi buồn. Ở đấu trường SEA Games trên đất Campuchia, kình ngư sinh quê Quảng Bình giảm một nửa HCV so với 1 năm trước vì các lý do cả khách quan lẫn chủ quan.

Thành tích của Nguyễn Huy Hoàng đều giảm sút so với chính anh. Tuy nhiên, HLV Hoàng Vũ cho biết điểm rơi của học trò là ở Asiad 19, diễn ra sau SEA Games khoảng 4 tháng.

Bước vào Á vận hội trên đất Hàng Châu (Trung Quốc), ở nội dung sở trường 1.500m tự do, Huy Hoàng để vuột huy chương khá đáng tiếc khi dẫn trước đối thủ người Nhật Bản nhưng hụt hơi ở những mét cuối cùng.

Nguyễn Huy Hoàng có năm 2023 không thật sự thành công

Dù thất bại đầy cay đắng nhưng Huy Hoàng không quá buồn bã khi bước ra khỏi hồ. Anh cho biết mình đã thi đấu hết sức, nhưng cũng thừa nhận vấn đề tâm lý đã ảnh hưởng tới phong độ.

Huy Hoàng chia sẻ: “5 năm trước ở Asiad 18, tôi bơi trong trạng thái thoải mái hoàn toàn. Sau khi có được HCB, có thành tích rồi tôi đã chịu sức ép. Xuất phát chậm luôn là điểm yếu của tôi, nhưng thực sự tâm lý mới là nguyên nhân dẫn đến thất bại. Tôi biết mình phải làm gì sau cú vấp ngã đó".

Sau khi thi đấu và không thành công tại nội dung đầu tiên 1.500m tự do, Huy Hoàng có sự trở lại tự tin hơn trong nội dung 800m tự do rồi đạt HCĐ. Thành tích này cũng là suất dự Olympic 2024 của kình ngư người Quảng Bình. Trước khi khép lại Asiad 19, Huy Hoàng có thêm tấm HCĐ nữa ở nội dung 400m tự do.

Kình ngư Việt Nam giành 2 HCĐ Asiad cùng 1 suất dự Olympic 2024

“Đã có những thử thách lớn, những khó khăn, nhưng nhờ sự động viên của các thầy cô, gia đình và bạn bè, tôi vượt qua và hoàn thiện mình sau từng giải đấu. Phía trước vẫn là những đỉnh cao phải chinh phục, và tôi tin là mình có thể thi đấu hết sức trong năm 2024 để ghi được dấu ấn”, Huy Hoàng thể hiện sự quyết tâm.

'Rái cá' vẫn bơi lội ngày mùng 1 Tết

Trên đường bơi 800m tự do nam tại Asiad 19 (Hàng Châu, Trung Quốc), Nguyễn Huy Hoàng giành HCĐ với thành tích 7 phút 51 giây 44. Với thành tích này, kình ngư người Việt Nam vượt qua chuẩn A (7 phút 51 giây 65) để chính thức có suất dự Olympic Paris 2024.

Huy Hoàng tham dự giải bơi VĐTG 2024 vào ngày mùng Một Tết

Tại Olympic Tokyo 2020, Huy Hoàng lần đầu tham dự đấu trường Olympic ở hai nội dung 1.500m tự do và 800m tự do. VĐV người Quảng Bình cho biết, anh quyết tâm có được 2 suất dự Olympic như bốn năm trước, và hy vọng đang được chàng trai sinh năm 2000 đặt vào giải bơi vô địch thế giới, diễn ra đúng ngày… mùng 1 Tết năm Giáp Thìn 2024.

Tập luyện và thi đấu xa nhà cả năm trời, nhưng Huy Hoàng vẫn phải “xuống nước” dịp Tết. Nhà vô địch SEA Games cho biết anh rất “thèm” cái không khí được quây quần bên người thân để hàn huyên trò chuyện, được cùng bố mẹ đi sắm Tết, trang trí nhà cửa.

Mục tiêu của kình ngư quê Quảng Bình là vào chung kết ở Olympic 2024

Nhưng nhiệm vụ quốc gia là trên hết. Huy Hoàng cùng một số đồng đội ở đội tuyển bơi Việt Nam đang nỗ lực tập luyện chuẩn bị cho giải vô địch thế giới 2024. Đây cũng là giải đấu có tính chất vòng loại Olympic Paris.

“Tôi tiếp tục cố gắng đạt chuẩn A ở cự ly 1.500m, vốn đã đạt chuẩn B. Mục tiêu của tôi không đổi so với Olympic Tokyo 2020. Tôi muốn trở thành kình ngư Việt Nam đầu tiên vào top 8, tức là vòng chung kết. Trước đây, thành tích tốt nhất của chị Ánh Viên là đứng thứ chín ở vòng loại.

Trong năm mới, tôi quyết tâm hoàn thành mục tiêu giành 2 chuẩn Olympic, sau đó tiếp tục phấn đấu để có thể thực hiện được giấc mơ có huy chương ở đấu trường này”, kình ngư có biệt danh là “rái cá sông Gianh” tự tin cho biết.