Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin, chiều 18/7, bão số 1 sau khi đi sâu vào đất liền khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Sau khi đi sâu vào đất liền khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) bão số 1 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Ảnh: KTTVQG

Trong đêm nay, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km và tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp và tan dần. Đến 4h sáng 19/7, vùng áp thấp ở vào khoảng 22,4 độ Vĩ Bắc-104,3 độ Kinh Đông, trên khu vực Việt Bắc.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1, từ chiều tối ngày 18/7 đến ngày 19/7, ở khu vực Đông Bắc, Việt Bắc có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi trên 250mm; khu vực Tây Bắc có mưa to với lượng mưa 50-150mm, vùng đồng bằng Bắc bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 30-60mm.

Lý giải nguyên nhân bão số 1 đi lệch

Lý giải về nguyên nhân bão số 1 đi lệch hơn lên phía Bắc so với những dự báo trước đó, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, cơn bão số 1 là một cơn bão hình thành trên dải hội tụ nhiệt đới, sau đó di chuyển tương đối ổn định, chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc.

Cường độ cực đại của bão số 1 đạt cấp 13, giật cấp 17 trước khi đổ bộ vào khu vực bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc). Sau khi đổ bộ vào khu vực phía Bắc của bán đảo Lôi Châu, bão suy yếu dần, đến sáng ngày 18/7 bão vượt qua bán đảo Lôi Châu đi men dọc khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc).

"Quỹ đạo của bão/ATNĐ thường do trường dòng dẫn ở các tầng khí quyển chi phối, theo đó, hướng di chuyển của bão số 1 chủ yếu do áp cao cận nhiệt đới ở khoảng mực 5km chi phối. Tùy mức độ phát triển và mở rộng của áp cao cận nhiệt đới về phía tây mà bão số 1 sẽ có hướng và tốc độ di chuyển khác nhau.

Nếu áp cao cận nhiệt đới lấn về phía Tây với cường độ trung bình, bão sẽ di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Quảng Ninh, Hải Phòng. Nếu cao cận nhiệt đới lấn về phía Tây mạnh, bão sẽ di chuyển lệch về phía Nam nhiều hơn và đi vào khu vực phía Nam của vùng đồng bằng Bắc Bộ.

Trong trường hợp cao cận nhiệt đới hoạt động yếu, bão sẽ di chuyển lệch Bắc nhiều hơn và đi vào phía nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), với kịch bản này, bão số 1 suy yếu nhanh do ma sát với địa hình, vì vậy gió bão yếu hơn và mưa cũng không nhiều. Tác động của bão cũng nhẹ nhất", ông Lâm cho biết.

Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia thường xuyên theo dõi, cập nhật diễn biến của cơn bão số 1.

Theo ông Lâm, trong 3 kịch bản thì kịch bản 1 có khả năng xảy ra cao nhất và cũng là kịch bản sẽ có tác động xấu nhất. Thực tế bão số 1 diễn ra theo như kịch bản thứ 3, kịch bản ít tác động nhất đến Việt Nam.

Ông Lâm cho biết, dự báo từ chiều ngày 18/7 đến ngày 19/7, ở khu vực Đông Bắc, Việt Bắc có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 300mm; khu vực Tây Bắc có mưa to với lượng mưa 50-150mm. Đề phòng mưa với cường suất lớn gây ngập úng đô thị. Cảnh báo nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái.

"Khu vực Hà Nội và các tỉnh vùng đồng bằng Bắc Bộ chỉ chịu ảnh hưởng của rìa ra phía Nam hoàn lưu sau bão số 1, với đới gió Đông Nam sau bão mang theo hơi ẩm từ vịnh Bắc Bộ vào đất liền, vì thế trong đêm 18/7, ở khu vực đồng bằng và thủ đô Hà Nội vẫn có mưa, mưa vừa, có lúc mưa to với lượng mưa trong đêm 18 và ngày 19 vào khoảng 30-50mm", ông Lâm cho biết.