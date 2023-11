Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu có tổng chiều dài khoảng 53,7km. Trong đó, đoạn đi qua Đồng Nai dài 34,2km và qua Bà Rịa - Vũng Tàu dài 19,5km. Theo thiết kế, tuyến đường có quy mô 4-6 làn xe (giai đoạn hoàn thiện 6 - 8 làn xe), vận tốc thiết kế 100km/h. Dự án có tổng mức đầu tư là 17.837 tỷ đồng, bao gồm vốn ngân sách trung ương và địa phương, được chia làm 3 dự án thành phần. Cụ thể, thành phần 1 dài 16km do UBND tỉnh Đồng Nai làm chủ quản; thành phần 2 dài 18,2km do Bộ GTVT làm chủ quản; thành phần 3 dài 19,5km do UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu làm chủ quản. Dự án đường cao tốc giai đoạn 1 được khởi công từ tháng 6, theo kế hoạch, sẽ được giải phóng mặt bằng trong năm 2023, cơ bản hoàn thành vào năm 2025 và khai thác đồng bộ vào năm 2026. Tuy nhiên, đến nay công tác thi công còn chậm.