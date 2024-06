XEM CLIP: Ông Vũ Anh Tuấn, Phó trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia.

Theo thống kê nhanh của Trung tâm Mạng lưới khí tượng thủy văn quốc gia (Tổng cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Tài nguyên và Môi trường), từ 6h-9h, tại khu vực Hà Nội và một phần lãnh thổ các tỉnh lân cận như Hải Dương, Hưng Yên (dải mây gây ra sét trong sáng nay) cho thấy có hơn 7.000 cú sét. Cụ thể:

Ông Nguyễn Đức Phương - Trưởng phòng Rada thời tiết, Trung tâm Mạng lưới khí tượng thủy văn quốc gia cho hay, thời điểm giông sét nhiều nhất từ 7h – 8h, với 2.855 cú sét. Tính trung bình, trong 10 phút có 475 cú sét đánh xuống đất tại khu vực Hà Nội và vùng lân cận. Có thời điểm, trong 1 giây có tới 10 cú sét.

Cũng theo Trung tâm Mạng lưới khí tượng thủy văn quốc gia, từ 12h – 13h hôm nay, tại khu vực biển Quảng Ninh gần Vịnh Hạ Long cũng có 1.866 cú sét đánh xuống đất. Trung bình là 311 cú/10 phút.

Ông Phương cho biết thêm, hiện nay, mạng lưới định vị sét của Việt Nam có 18 trạm, được kết nối với hệ thống định vị sét quốc tế.

Mạng lưới này phát hiện, định vị, phân tích, hiển thị, lưu trữ và phân phối số liệu theo thời gian thực sét trong mây và xuống mặt đất (CG) và trong mây (IC).

Với mạng lưới các đầu đo hiện tại thì khoảng cách mà các đầu đo có thể phát hiện được sét trong dải từ 400-600km. Như vậy, ngoài khu vực đất liền của Việt Nam, các trạm định vị sét có thể phát hiện cả sét trên biển và khu vực gần biên giới của các nước lân cận Việt Nam.

Mưa lớn gây ngập nước ở nhiều tuyến đường Hà Nội sáng nay. Ảnh: Phạm Hải

Về tình hình mưa giông, sấm sét ở Bắc Bộ, ông Vũ Anh Tuấn, Phó trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia cho hay, trong đêm qua và sáng nay, khu vực Bắc Bộ có những điểm mưa to và mưa rất to. Tại Lai Châu, Lào Cai, có những điểm mưa to trên 200mm. Các tỉnh Hà Giang, Cao Bằng, Tuyên Quang có nhiều điểm trên 100mm. Tại Hà Nội xuất hiện nhiều điểm mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như khu vực Quan Hoa (Cầu Giấy) hay Nam Từ Liêm.

"Nguyên nhân của đợt mưa này do ảnh hưởng của rãnh áp thấp đi qua Bắc Bộ bị nén yếu bởi bộ phận không khí lạnh từ phía Bắc. Đây là nguyên nhân gây ra mưa đặc trưng tháng 5 và 6, mưa kèm theo nhiều giông, gây ra lốc sét và mưa đá", ông Vũ Anh Tuấn nhận định.

Cũng theo ông Tuấn, trong thời gian tới, rãnh áp thấp đi qua Bắc Bộ vẫn còn tồn tại, tuy nhiên không khí lạnh phía Bắc suy yếu và rút dần ra phía Đông. Mưa lớn sẽ không tập trung nhiều như đêm qua và sáng nay. Lượng mưa sẽ giảm dần, song giông lốc, sét, mưa đá có thể kéo dài đến hết ngày 6/6.

Từ ngày 7-9/6, khả năng Bắc Bộ sẽ lại có mưa rào và giông, cục bộ có mưa vừa và mưa to.